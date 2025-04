Il Consorzio della Mandorla di Avola ha accolto l’invito del presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti dott. Sandro Morgana e, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Avola guidata dal sindaco Rossana Cannata, ha offerto il proprio supporto al Torneo delle Regioni, per la prima volta ospitato in Sicilia. Torneo in corso di svolgimento che vede la partecipazione delle rappresentative giovanili regionali di calcio a 11, categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Under 23 femminile.





Lo ha fatto omaggiando le rappresentative regionali che scendevano in campo allo stadio Meno Di Pasquale di Avola, consegnando, prima di ogni match in programma, un simpatico contenitore con all’interno alcune confezioni di Mandorla di Avola e alcuni volumi che ne raccontano la storia e ne spiegano le caratteristiche e le qualità nutrizionali.



Un modo per continuare a veicolare un prodotto d’eccellenza come la Mandorla di Avola, sottolinenando in questo caso la naturale sinergia tra sport e corretta alimentazione. Sempre più atleti, infatti, scelgono la frutta secca come elemento ideale per integrare le proprie energie, grazie all’elevato contenuto di proteine, fibre, grassi buoni e sali minerali.





Il Consorzio ha così supportato un evento sportivo che ha richiamato ad Avola – sede assieme ad altri 5 comuni di uno dei gironi di qualificazione – centinaia tra atlete e atleti, staff tecnico, dirigenti e famiglie provenienti da tutta Italia, puntando sulla cultura dell’accoglienza e del benessere.



