Quello tra il contrabbasso, strumento dal suono profondo e versatile, e il pianoforte è un dialogo assai poco esplorato nella letteratura musicale. Pochi gli autori che si sono dedicati a questa formazione che pure esalta e valorizza le performance del più imponente fra gli strumenti ad arco. Occasione imperdibile, dunque, quella di martedì 2 dicembre quando per l’ultimo concerto di Classica & Dintorni 2025 sarà di scena un vero talento, il contrabbassista Carmelo La Manna, accompagnato al pianoforte da Ketty Teriaca, pianista, docente del Conservatorio V. Bellini di Catania e direttrice artistica della rassegna, che sigla così la sua 22° edizione.

L’appuntamento, sempre per le ore 20, è nella chiesa di Santa Maria di Gesù che quest’anno ha ospitato Classica & Dintorni 2025, organizzata dall’associazione Darshan, guidata da Mario Gulisano.





In programma partiture del violinista inglese Eccles, dell’austriaco Schubert e dell’italiano Bottesini, compositore vissuto nell’Ottocento e da più parti riconosciuto come il “Paganini del contrabbasso”. Di quest’ultimo, sarà proposta anche una Fantasia dall’opera “Beatrice di Tenda” di Bellini.

Catanese, nato nel 1989, La Manna è un talento eclettico che si misura, oltre che con formazioni classiche, anche con jazz band e formazioni di musica moderna internazionali. Ha inciso musiche teatrali dei compositori Di Pofi e Piovani. Vanta inoltre partecipazioni esterne alla musica classica in contesti di musica moderna e jazzistica di rilievo nazionale. Primo contrabbasso in varie orchestre regionali, ha collaborato con il maestro Bruno Canino.





Pianista e docente al Conservatorio di Catania, Ketty Teriaca si è esibisce da anni con successo per numerose istituzioni concertistiche e festival di musica da camera italiani ed esteri. In duo con la violinista norvegese Birgitte Stærnes ha suonato nel prestigioso Auditorium del Grieg Museum di Bergen in Norvegia, paese ove viene regolarmente invitata presso il Johan Halvorsen Muzikkfest.

Con l’Ensemble Darshan si è specializzata nella sonorizzazione e rimusicazione dal vivo dei grandi film muti degli anni Venti. Nel 2009 ha eseguito in prima assoluta il trio “Il demone meschino” di N. Piovani in presenza dell’autore per l’Università di Catania, il Conservatorio di Palermo e il Castello Ursino di Catania. Dal 2011 si esibisce regolarmente con i Fratelli Mancuso in ambito internazionale.

L’edizione 2025 di Classica & Dintorni è stata organizzata con il patrocinio e il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e in collaborazione con la parrocchia Santa Maria del Gesù, con Area Sud e Italia Festival.

Luogo: Chiesa Santa Maria di Gesù, Piazza Santa Maria di Gesù, CATANIA, CATANIA, SICILIA

