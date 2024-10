Grave carenza di personale negli uffici delle Dogane e Monopoli in Sicilia.

La criticità è stata al centro della visita che il coordinatore generale della Uil Pubblica Amministrazione Dogane e Monopoli Raffaele Procopio ha effettuato a Porto Empedocle nell’Agrigentino e nelle province di Trapani, Siracusa, Catania, Messina e Palermo, insieme al coordinatore regionale Fortunato Conti.

“Gli incontri con il personale, svoltisi nell’arco di quattro giorni – spiega Alfonso Farruggia, segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione Sicilia – hanno suscitato l’entusiasmo e l’apprezzamento dei lavoratori”.

“L’esiguità dell’organico – aggiunge l’esponente sindacale – in Sicilia ha assunto dimensioni talmente problematiche da non consentire, in molti casi, l’ordinario svolgimento dei compiti istituzionali: turnazione, flessibilità oraria, digitalizzazione e formazione sono infatti a rischio a causa della mancanza di personale, e ciò determina situazioni di sovraccarico di lavoro e stress per i dipendenti”.

“Il coordinatore generale Raffaele Procopio – sottolinea Alfonso Farruggia – ha assicurato, in tal senso, il proprio interessamento affinché possano essere individuate soluzioni efficaci ai disagi riscontrati”.

“A lui e al coordinatore regionale della UILPA Dogane e Monopoli della Sicilia Fortunato Conti – afferma – rivolgo un sentito ringraziamento per il loro impegno sindacale e l’analisi precisa e puntuale da entrambi formulata relativamente alle criticità esistenti nel territorio dell’isola”.

