Prosegue al Museo delle Marionette il viaggio di Alberto Nicolino in quel prodigioso labirinto che è l’Orlando furioso di Ariosto.

Sabato 22 febbraio alle 16.30, con Il coraggio di Isabella, scopriremo un personaggio dal forte carattere e dal cuore innamorato.

Mandricardo ha appena ferito a morte Zerbino, l’amato di Isabella. I due innamorati si scambiano le ultime parole, lui le strappa la promessa di non togliersi la vita. Ma giunge Rodomonte, che vuole prendersi Isabella, con le buone o le cattive. Che fare? Cedere, mai. Togliersi la vita non può, l’ha promesso.

Isabella si trova così davanti a una prova estrema, in cui il coraggio e la fermezza diventano le sue sole armi. La sua scelta, segnata dalla determinazione e dal sacrificio, la trasforma in una figura emblematica dell’intero poema. La tensione narrativa cresce, portando lo spettatore dentro un duello non solo fisico, ma anche morale. La forza d’animo di Isabella si scontra con la brutalità di Rodomonte, in una scena che lascia il segno.

L’incontro tra Rodomonte e Isabella è uno dei rari momenti di commozione del poema, un passaggio in cui la poesia epica lascia spazio a una profonda riflessione sulla dignità e sul destino.

Biglietto: 10 euro (intero) – 8 euro (ridotto)

Gli spettacoli di opera dei pupi, magia quotidiana del Museo

Eccoli ogni giorno, pronti a incontrare grandi e piccini, turisti e visitatori che non si perdono una sola delle loro avventure: sono i pupi, protagonisti degli spettacoli quotidiani del Museo delle Marionette.

Alla loro magia a cui non ci si abitua mai! Appuntamento ogni lunedì alle 11 e da martedì a sabato alle 17, Carlo Magno, Orlando e Rinaldo, Angelica, il mago Malagigi e tantissimi altri personaggi. Sempre in Sala teatro con episodi tratti dall’intramontabile Storia dei paladini di Francia di Giusto Lo Dico.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.museodellemarionette.it/

Luogo: Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, Piazza Antonio Pasqualino, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 22/02/2025

Data Fine: 22/02/2025

Ora: 16:30

Artista: Alberto Nicolino

Prezzo: 10.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.