Si trasmette il cordoglio dell’On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario dell’Ars, per la scomparsa del Prof. Rosario Schifani, fratello del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa del Prof. Rosario Schifani, figura stimata del mondo accademico e molto apprezzata per il suo impegno e per la sua dedizione. Porgo le mie più profonde condoglianze alla famiglia, ed al fratello, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, esprimendo la mia vicinanza per questo momento di profondo dolore”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

