“Esprimiamo a nome dell’ANCI Sicilia il nostro cordoglio per la scomparsa del Sindaco di Aliminusa, Michele Panzarella, figura di grande impegno e dedizione al servizio della comunità.

In questo momento di dolore, la nostra Associazione si unisce al lutto della famiglia, della comunità e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

La sua passione sarà sempre un esempio di dedizione al bene comune”.

Lo hanno detto Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.