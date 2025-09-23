L’On. Decio Terrana, Coordinatore Regionale dell’UDC Sicilia, a nome personale e di tutto il partito, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Rosario Schifani, stimato docente ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo e fratello del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Ci stringiamo attorno al Presidente Schifani ed alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore – dichiara l’On. Terrana – A nome mio e di tutto l’UDC Sicilia vogliamo porgere le nostre condoglianze per la perdita del Prof. Schifani, punto di riferimento per la comunità accademica, uomo di cultura e di valori che ha dedicato la sua vita alla formazione e alla crescita dei giovani. “

