Il corpo consolare di Palermo va in trasferta. I rappresentanti diplomatici siciliani saranno presenti a Palmi per prendere parte al convegno internazionale “Ponti del Sud: i Consoli Onorari per un Mediterraneo delle Relazioni e della Pace”, promosso dal Consolato Onorario del Regno del Marocco per la Calabria e dalla Fondazione Cre Calabria Roma Europa, in collaborazione con il Comune di Palmi e il sostegno editoriale della Gazzetta Diplomatica. Un evento unico che tocca la Calabria per la prima volta e che vedrà la partecipazione di diciassette Consoli onorari provenienti da diverse parti d’Italia, insieme ai rappresentanti delle istituzioni.





L’idea dell’incontro è quella di discutere delle sfide geopolitiche attuali: dalla diplomazia decentrata al dialogo tra i popoli del Mediterraneo, fino alla promozione della pace in un contesto internazionale segnato da tensioni. “È un segnale forte che parte dal Sud – afferma il Console Naccari, aggiungendo – finalmente la Calabria diventa laboratorio di relazioni internazionali e diplomazia della pace. Da Palmi vogliamo lanciare un messaggio: il Mediterraneo sia luogo di dialogo, cooperazione e cultura”.





A rappresentare il Corpo consolare di Palermo ci sarà il decano Antonio Di Fresco, Console Onorario della Repubblica di Corea per la Sicilia, Fabio Ginoprelli, Console Onorario della Bulgaria per la Sicilia Occidentale e Ferdinando Veneziani, Console Onorario della Costa d’Avorio per la Sicilia. “È un momento molto importante per avviare un confronto con i nostri colleghi Consoli Onorari della Calabria – spiega Antonio Di Fresco, decano del Corpo consolare di Palermo – sarà, inoltre, un’occasione per rivedere i Colleghi del Corpo Consolare di Catania con i quali già intercorrono buone relazioni e frequenti collaborazioni. Un plauso va al Console del Marocco della Calabria, Domenico Naccari per l’impegno profuso per l’organizzazione del Convegno. Sono sicuro che anche con il Corpo Consolare della Calabria si creeranno utili e proficue relazioni”.

