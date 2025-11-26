Il Criminologo, Sociologo Forense e Giurista palermitano Prof .Dott . Giuseppe Giocaliero ha fatto il suo ingresso all’interno delle Guardie d’Onore del Pantheon (INGORTP) ,Istituto Nazionale sorto nel 1878 per prestare il servizio di guardia alle tombe dei re d’Italia presso il Pantheon e mantenere viva la memoria storica e le tradizioni militari nazionali. L’Istituto è inoltre un Ente morale posto, dal 1990, sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Esso è organizzato territorialmente sulla base di delegazioni provinciali o interprovinciali, presiedute appunto da un delegato.

il Dott. Giocaliero è anche all’ interno della Commissione Internazionale per i Diritti Umani. IHRC, dedicata all’attuazione della Dichiarazione universale dei diritti umani a livello regionale, nazionale e internazionale.

Il Prof. Giocaliero è plurilaureato: ha conseguito un PhD Dottorato di Ricerca in Sociologia Forense, una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, una laurea in Scienze Giuridiche all’Università degli Studi di Palermo, una Laurea in Sociologia H.C., una Laurea in Criminologia ( Bachelor internazionale) nonché diversi Master e Corsi di Alta Formazione in ambito criminologico e di Intelligence e security. Egli è inoltre Dirigente del Cesfat (Laboratorio nazionale di criminologia e sociologia forense), presieduto dal Prof. Cav. Andrea Torcivia (anche egli una Guardia d’onore del Pantheon e presidente Ans Sociologi Sicilia e commissario Inrc, con il quale collabora su svariati fronti.)

Giocaliero, già nominato Cavaliere dell’Ordine dinastico nobiliare di San Pietro, è all’interno di Enti che si occupano di monitoraggio dei diritti umani come la Federazione Europea Nobili Uniti per la quale è Ambasciatore e Osservatore dei Diritti Umani, con il Titolo nobiliare di Barone.

È Dirigente superiore nazionale del Corpo della Guardia Agroforestale italiana decretata e iscritta al Runts, con la quale combatte i reati ambientali e lavora sulla salvaguardia dell’ ambiente. È stato inoltre Capo Scout Agesci per moltissimi anni nel quartiere di Brancaccio ed ha all’attivo due Consiliature e parecchie onorificenze di Protezione Civile nonché il prestigioso Premio Nazionale “Aquila d’Argento” concesso per la sezione Ambiente e Cultura nel periodo in cui presiedeva la Commissione Cultura e la Commissione Attività Sociali ed era consigliere a Palermo. È stato ulteriormente insignito del Premio Nazionale “AVV Lucio Torcivia” concesso da Università Popolare per l’impegno nella legalità e giustizia sociale, e dove ricopre l’incarico di Vice Rettore/Direttore.

Il professor Giocaliero si dice entusiasta del nuovo percorso all’interno delle Guardie d’Onore e ringrazia il Delegato di Palermo Ing. Cav.Micalizzi e il Prof. Cav. Torcivia per la stima, ricambiata, e per aver contribuito a questo importante riconoscimento.





Luogo: Palermo

