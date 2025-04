Il I istituto comprensivo “Edmondo De Amicis” di Floridia, ancora una volta, aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. E il simbolo scelto quest’anno è un pentolino. Quello del racconto di Isabelle Carrier, “Il pentolino di Antonino”.

Un bambino, Antonino, si trascina un pentolino, ingombrante e rumoroso, che gli complica la vita, lo allontana dagli altri e lo rende triste. Non riesce a liberarsene e per questo decide di nascondercisi sotto. Un giorno, però, Antonino incontra una persona straordinaria che gli insegna una cosa molto importante: tutti hanno con sé il proprio pentolino! Certo, ci sono pentolini più ingombranti di altri, ma ognuno custodisce dei punti di forza da poter utilizzare a proprio vantaggio.

Una storia su cui hanno riflettuto gli alunni di ogni età del I istituto comprensivo “De Amicis” di Floridia, realizzando poi dei lavori (disegni, pensieri, racconti), esposti in aule e corridoi scolastici. E alcuni di questi, ovvero tanti pentolini colorati, sono stati collocati all’esterno dei diversi plessi, proprio con l’obiettivo di rendere visibile il prezioso messaggio di solidarietà e inclusione anche al di fuori delle mura scolastiche.

Soddisfatto Giorgio Agnellino, dirigente scolastico del I istituto comprensivo “De Amicis” di Floridia, che afferma: «Proprio perché tutti abbiamo un pentolino, dobbiamo imparare ad accettare il nostro e quello di chi ci sta vicino, valorizzando le differenze di ciascuno. Un messaggio che cerchiamo di veicolare quotidianamente tra i nostri ragazzi, tramite le molteplici iniziative promosse dalla scuola e che, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, raggiungono il loro culmine».

Tante e diverse sono infatti le iniziative previste per domani. Di mattina gli alunni di scuola secondaria di primo grado e delle classi quarte e quinte della primaria raggiungeranno piazza Melbourne da dove, insieme agli alunni degli altri istituti di Floridia, si muoveranno in corteo verso piazza del Popolo per assistere alla premiazione delle classi vincitrici dei “Giochi inclusivi a scuola”.

Nel pomeriggio, alle 17, nell’auditorium del plesso Fava del I istituto comprensivo “De Amicis” si terrà un convegno su sport, cultura e inclusione, promosso da diverse realtà e rivolto agli alunni, ai genitori, ai docenti delle scuole, nonché agli operatori del terzo settore, dello sport e della cultura.

Nel corso convegno, si terrà anche la premiazione del concorso artistico-creativo “Abbi cura di me”, promosso dall’associazione culturale “Focus” a cui, con una coreografia inclusiva, ha partecipato anche il I istituto comprensivo “De Amicis”.

