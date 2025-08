«Esprimo i miei più sentiti auguri di buon lavoro a Ignazio Manduca, recentemente eletto presidente di Sicindustria Caltanissetta, e a Valentina Melfa, che lo affiancherà nel ruolo di vicepresidente. Questa nuova leadership rappresenta un’importante occasione per avviare una fase di dialogo costruttivo e concreto tra imprese e istituzioni, finalizzata a rispondere efficacemente alle esigenze del tessuto produttivo del nostro territorio». Così Totò Scuvera, deputato regionale della Sicilia per Fratelli d’Italia, che sottolinea l’urgenza di rafforzare le collaborazioni e valorizzare le risorse locali. «Confido che questo nuovo assetto possa favorire sinergie significative, mettere a frutto le competenze del territorio e creare le condizioni per trattenere i giovani talenti nella nostra terra. Solo puntando sulla crescita del territorio nisseno e sostenendo il protagonismo delle imprese potremo costruire un futuro solido e duraturo per la nostra comunità».

Luogo: Caltanissetta, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

