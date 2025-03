Giovedì 13 marzo, dalle ore 17:00 alle 18:30, presso il foyer del Teatro L. Pirandello di Agrigento, ed in diretta sulla pagina Facebook dell’autore, si terrà la presentazione del libro del dott. Enrico Maraventano: “Il divario economico italiano. Nord e Sud dal 1860 al 1992”. A seguire una tavola tematica composta da esperti volta ad approfondire le condizioni più recenti gap.

Interverranno il giornalista e scrittore Pino Aprile, la docente Francesca Privitera, il prof.re Gaetano Gucciardo, il dott. Giulio Cinque ed il dott. Calogero Patti.

L’evento è aperto fino ad esaurimento dei posti in sala.

Sarà l’occasione per toccare i temi dell’economia, per comprendere come mai al Sud arrivano sempre le briciole dai tavoli dei Ministeri nazionali e per tentare di tracciare una linea comune nell’interesse dello sviluppo della nostra Sicilia.

Luogo: Teatro Luigi Pirandello , Piazza L. Pirandello , 35, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

