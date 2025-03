Catania- Il nuovo coinvolgente brano “Good Boys” scritto e cantato dal cantattore catanese Renny Zapato, confermatosi come un vero tormentone sin dal debutto radiofonico paragonato per il sound dai musicisti, sopratutto da quelli californiani,molto simile a quello dei Ramones, dei Clash e dei Social Distortion, è disponibile anche nella versione fisica del disco nei maggiori store musicali ed è online in tutte le piattaforme digitali da Amazon a Spotify a Tune core.

“Good Boys” è già uno speciale docuclip che racconta e omaggia il mondo del rock’n roll amato ed osannato da Zapato sin dai primi anni dell’adolescenza.

“Un mondo fatto di capelli e ciuffi impomatati a coda d’anatra, di macchine hot Rod e moto guidate da emuli di Marlon Brando e James Dean i quali ascoltano Elvis e amano Marilyn Monroe e le belle e formose pin up dell’epoca e magari accendono la sigaretta con lo zippo dei marines prima di fare una gara di velocità con una Cadillac o una Chevrolet- dichiara Zapato- una realtà di un tempo che fa sognare giovani di tutte le età.”





Il nuovo singolo di Zapato Good boys, curato graficamente da Lorenzo Scandurra, prodotto dalla Tequila Records Label di Catania, diretta da Debby Licciardello, una nuova realtà discografica che si occupa anche di film di genere è nata con l’obiettivo principale di dare voce ai tanti artisti che hanno dedicato le loro energie e la loro creatività al rock’n’roll, punk roll, rap, blues e a tutto il mondo del rockabilly anni 80 vantando delle collaborazioni importanti

tra gli “Orange Studio” in California al fianco del chitarrista Julian Ness figlio della rockstar californiana Mike Ness, front man della punk roll band social Distortion e la nostra città per un nuovo lavoro che sa tanto di States che si riflette nel videoclip realizzato dal regista ed attore Francesco Maria Attardi che ha pienamente sposato il sogno americano di fare musica secondo il desiderio dell’Elvis siciliano.





Il docuclip rispecchia non solo l’amore di Zapato per il mondo rock’n roll anni 50 ma anche pezzi di vita e del rocker siciliano con filmati d’epoca estremamente energici e coinvolgenti di un eterno ragazzo.

“Insieme a Good Boys, come cosiddetto lato b, è presente il brano rockabilly “Will never die” cantato totalmente in inglese a differenza di Good Boys interpretato metà in italiano e metà in slang californiano- conclude Zapato- una bonus track molto hard rockabilly dove è davvero molto difficile rimanere indifferenti e non sprigionare endorfine positive dallo stile che strizza l’ occhio al Rock n Roll dell’epoca ma con tematiche moderne che farà breccia nei cuori dei giovanissimi rapiti dall’energia e dalla grinta dei miei concerti”.

Senza esagerare possiamo dire che per la Sicilia Zapato incarna l’essenza del Rock’n Roll sposando alla perfezione una delle massime di Elvis in quanto vita è tutto un Keep on rockin.





