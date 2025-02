Il duo comico Trikke e Due Cabaret pronto a far ridere tutti con un nuovo spettacolo

Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi tornano dal vivo con uno show ricco di risate e sorprese

Marsala – Dopo aver conquistato i social e calcato i palcoscenici di tutta la Sicilia, il duo comico Trikke e Due Cabaret, composto da Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi, si prepara a una nuova avventura. Da marzo 2025 partirà un tour che li porterà in giro per la Sicilia e l’Italia, tra piazze, feste, sagre, teatri ed eventi privati, regalando al pubblico una comicità semplice, coinvolgente, genuina e irresistibile che farà morire dal ridere.

Un successo che parte dal web – Negli ultimi anni, Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi sono diventati volti noti grazie ai loro sketch virali su TikTok, Facebook, Instagram e YouTube. Anche Enzo, da solo è diventato un vero fenomeno virale grazie ai suoi video comici. Le sue telefonate immaginarie con il “cumpàre” Nicola hanno fatto ridere milioni di utenti, superando i 300 milioni di visualizzazioni solo nel 2024. Il loro stile unico, che mescola dialetto siciliano e italiano “rivisitato”, ha conquistato anche il pubblico internazionale, con fan dalla Germania, Svizzera, Inghilterra e persino dal Canada.

Dal palco virtuale ai live in tutta Italia – Se i social sono stati un trampolino di lancio, il vero obiettivo del duo è sempre stato il contatto diretto con il pubblico. “Non vediamo l’ora di tornare dal vivo”, raccontano Enzo e Nicola. “L’anno scorso abbiamo portato i nostri spettacoli in Toscana, Puglia, Calabria e Pantelleria. Quest’anno vogliamo allargare ancora di più il nostro tour e far ridere sempre più persone. Il live è il nostro mondo! Non vediamo l’ora di far ridere la gente nelle piazze, nei teatri e agli eventi”.





Un 2024 pieno di traguardi e la consacrazione televisiva – Oltre al successo sui social, il 2024 ha segnato una svolta anche a livello televisivo per i Trikke e Due. I due comici sono stati protagonisti su Rai 2 nel programma “E Viva il VideoBox”, dove hanno registrato diversi sketch che verranno trasmessi in più puntate. “Essere riconosciuti dagli autori e coinvolti in un progetto nazionale è stato incredibile”, raccontano. “Ci hanno detto che anche Fiorello segue il programma e ci ha notati. Chissà, magari arriveranno altre sorprese!”. Enzo Amato Màs ha anche avuto un ruolo nella serie TV “Màkari 3” su Rai 1, un’esperienza che lo ha entusiasmato e avvicinato ulteriormente al mondo della recitazione.

La comicità che unisce – Nonostante il successo, Enzo e Nicola rimangono fedeli ai loro principi: umiltà, rispetto per il pubblico e una comicità genuina, senza volgarità. “Vogliamo regalare risate pulite, leggere, che possano arrivare a tutti”, spiegano. “La gente ha bisogno di divertirsi, di staccare dalla routine con un sorriso. E noi siamo qui per questo”.

Un messaggio di determinazione e umiltà – I Trikke e Due lanciano anche un messaggio a chi sogna di fare spettacolo: “Nessuno ti regala niente. Ci vogliono tenacia, perseveranza, umiltà e rispetto per il pubblico. La gentilezza e l’educazione sono le basi per costruire un sogno e trasformarlo in un lavoro”.





In attesa delle nuove date – Con il nuovo tour in partenza da marzo 2025, Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi promettono uno spettacolo coinvolgente, adatto a tutti, per un’estate all’insegna della risata e del divertimento puro.

Il nuovo spettacolo dei Trikke e Due Cabaret debutterà accompagnerà il pubblico per tutta l’estate. Le date e le location verranno annunciate presto, ma una cosa è certa: sarà una stagione all’insegna delle risate!

