La nuova infrastruttura digitale per la sanità pubblica in Sicilia. Sarà questo il tema dell’incontro che si terrà giovedì 24 luglio a Palermo. Si tratta della tappa siciliana del roadshow nazionale voluto dal Ministero della Salute e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e l’Ecosistema dei Dati Sanitari: la nuova infrastruttura digitale per la sanità pubblica in Sicilia”. L’iniziativa, avviata dalla Regione Siciliana, rientra negli obiettivi del PNRR – Missione 6, Componente 2.

L’incontro, al quale prenderanno parte autorevoli rappresentanti istituzionali assieme ad esperti regionali e nazionali in ambito sanitario, tecnologico e normativo, inizierà alle ore 8.30 e si terrà presso il Marina Convention Center (Molo Trapezoidale – Palermo), con segreteria organizzativa a cura di Biba Group. Diverse le tavole tematiche che si susseguiranno partendo dal panorama nazionale fino ad arrivare ad un focus su quello regionale e ad un confronto tra i professionisti del settore sanitario.



Il roadshow siciliano si inserisce all’interno di un più ampio percorso nazionale che mira, attraverso l’adozione di un’infrastruttura digitale condivisa, alla creazione di un ecosistema dei dati sanitari attraverso il quale i cittadini potranno condividere la propria storia clinica con gli operatori delle strutture sanitarie di tutto il territorio nazionale.







Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.