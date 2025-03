Il FINC Festival è pronto al debutto in Francia con un doppio riconoscimento dai Ministeri della Cultura di Italia e Francia

dal 2 al 13 aprile 2025

al Théâtre GRRRANIT – Scène nationale de Belfort

https://fincfestival.com | https://www.grrranit.eu





Dopo il successo delle edizioni siciliane, il FINC – Festival Internazionale Nouveau Clown inaugura la sua prima edizione itinerante, il FINC ON TOUR, con una tappa d’eccezione a Belfort, in Francia, dal 2 al 13 aprile 2025.

L’evento, ospitato dal prestigioso Théâtre GRRRANIT Scène Nationale de Belfort, porterà in scena alcuni tra i migliori artisti internazionali della clownerie contemporanea senza parole, offrendo al pubblico francese di qualsiasi età un’immersione nel mondo del clown contemporaneo.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è “Creazione!” (13 aprile), restituzione pubblica del lavoro condotto in residenza da Diva G e Dandy Danno, frutto di una coproduzione tra il Théâtre GRRRANIT e la compagnia Theatre Degart, formata dagli stessi Graziana Parisi (in arte Diva G) e Daniele Segalin (in arte Dandy Danno), ideatori e direttori artistici del FINC Festival.





Si tratta del primo passo verso il loro nuovo spettacolo “MAX”, dedicato a Max Linder, il genio del cinema comico che ispirò Charlie Chaplin.

Il progetto è sostenuto congiuntamente dai Ministeri della Cultura di Francia e Italia: da un lato tramite il supporto alla residenza artistica francese, dall’altro attraverso il sostegno del Ministero italiano, che ha selezionato il progetto “Max Linder” tra i migliori del bando per i progetti speciali di circo 2025, ottenendo 70 punti su 100 e classificandosi tra i primi cinque nella graduatoria ministeriale.

Un doppio prestigioso sostegno istituzionale che testimonia l’originalità e l’alto profilo artistico del duo e del FINC Festival. Un riconoscimento tanto raro quanto significativo per un progetto legato al circo contemporaneo, che evidenzia come il FINC non sia solo un festival, ma un vero e proprio motore di produzione artistica transnazionale.

La creazione dello spettacolo “MAX” nasce infatti da un ponte culturale costruito tra Italia e Francia dal FINC, incarnandone pienamente la visione: fare del clown un linguaggio universale, innovativo e capace di dialogare con il presente. Allo stesso tempo, consolida la figura di Diva G e Dandy Danno non solo come direttori artistici, ma come autori riconosciuti a livello europeo.

L’idea di portare il festival oltre i confini italiani è nata nel 2023, quando gli ideatori e direttori Daniele Segalin e Graziana Parisi hanno incontrato Eleonora Rossi, direttrice del Théâtre GRRRANIT, durante la seconda edizione del festival in Sicilia. Colpita dalla qualità e dall’originalità della proposta, la direttrice ha deciso di ospitare il FINC a Belfort, inaugurando la prima nuova esperienza internazionale del festival.





ACCOGLIENZA DIFFUSA E PUBBLICO IN VIAGGIO: UN FAN TOUR SICILIANO IN FRANCIA

Accoglienza diffusa e pubblico in viaggio: un Fan Tour siciliano in Francia

Sono 15 gli spettatori siciliani che hanno aderito al Fan Tour per seguire il FINC ON TOUR in Francia. L’organizzazione francese ha attivato una speciale accoglienza diffusa, grazie alla quale alcuni partecipanti siciliani verranno ospitati da cittadini di Belfort nelle proprie abitazioni, promuovendo un vero scambio culturale tra territori.

Contemporaneamente, il Théâtre GRRRANIT sta informando il suo pubblico sulla prossima edizione del FINC Festival, in modo che chi lo desidera possa organizzarsi per il viaggio e la partecipazione.





IL FINC FESTIVAL – CHI, COSA, DOVE, QUANDO

Il FINC è un festival che nasce dalla visione di Daniele Segalin (in arte Dandy Danno) e Graziana Parisi (in arte Diva G), artisti e direttori del festival, con l’obiettivo di ridefinire la visione tradizionale del clown, offrendo una nuova prospettiva sull’umorismo e una visione diversa sulla comicità visuale. Il suo tema principale è l’autoironia, una qualità che il Clown domina con maestria.

Il FINC amplia il concetto stesso di clown e lo porta in una dimensione più contemporanea e universale. La sua comicità si esprime senza parole, affidandosi a gesti, espressioni facciali e movimenti del corpo, in un linguaggio immediato e accessibile a tutti, che supera le barriere linguistiche e culturali.

Il FINC è riconosciuto dal Ministero della Cultura italiano, che lo sostiene sin dalla sua prima edizione, e fa parte di EFFEA – The European Festivals Fund for Emerging Artists, rete di festival di alta qualità artistica promossa dalla European Festivals Association e co-finanziata dall’Unione Europea.

La IV edizione si svolgerà tra il 26 giugno e il 13 luglio 2025 a Giardini Naxos e in altri comuni siciliani in via di definizione, con il sostegno del Ministero della Cultura, dell’Ente Parco Archeologico di Naxos, del Comune di Giardini Naxos dove Theatre Degart ha sede e degli altri Comuni, in partenariato con importanti operatori del turismo e associazioni culturali del territorio.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.