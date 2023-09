MERCURIO FESTIVAL 2023

V edizione

“An other present for you”

VENERDI’ 22 – il teatro di Fanny Alexander, la musica di Missing Ear e Splendore, e la performance di Raquel Asensi

SABATO 23– anteprima nazionale di Manson di Fanny Alexander

DOMENICA 24 – il teatro delle nuove generazioni di TPO e Eco di Fondo

L’anteprima nazionale dell’acclamata compagnia Fanny Alexander, il clubbing di Splendore e il live set di Missing Ear, i linguaggi ibridi di Fra de Isabella e la danza e i linguaggi digitali di TPO. Sono alcuni degli artisti che animeranno il fittissimo programma del primo fine settimana di Mercurio Festival, in corso ai Cantieri Culturali alla Zisa fino al 30 settembre.

VENERDI 22

Il venerdì sera di Mercurio di apre con il teatro di Fanny Alexander, pluripremiata compagnia ravennate di Luigi de Angelis e Chiara Lagani, con Maternità (venerdì 22 settembre ore 21.00, Spazio Tre Navate) tratto dall’omonimo racconto di Sheila Heti (Sellerio editore 2019) che vede in scena Chiara Lagani interrogarsi di fronte al pubblico seduto davanti a lei, su cos’è che la trattiene dal mettere al mondo un figlio. Non si tratta di un monologo, ma di un dialogo, sospeso tra dimensione assembleare e gioco con il caso. Di fronte alle domande più difficili Lagani-Sheila si rivolge alle persone in sala a cui è stato dato un piccolo telecomando con cui rispondere ai suoi quesiti. Le risposte si proiettano a ritmo incalzante su uno schermo sospeso sulla scena in una sorta di dialogo con il pubblico, sospeso tra dimensione assembleare e gioco con il caso.

A seguire, ci si sposta allo spazio Open dove Mercurio continua con una serata interamente gratuita, tra performance e musica a cominciare dal primo appuntamento – in collaborazione con l’Instituto Cervantes Palermo- con la cyber artista femminista e ceramista spagnola Raquel Asensi, protagonista della performance Testa asfáltica, (Averna Spazio Open, ore 22.00 ingresso gratuito): “un rituale corporeo e sonoro in autotune che ci porta nella città. Per guardare Palermo da un altro punto. Si inizia nella semioscurità di uno spazio chiuso per poi camminare collettivamente all’esterno verso l’estuario”.

Come oramai da tradizione del venerdì sera di Mercurio festival irrompe la musica, filo conduttore di tutto il fine settimana. Allo spazio Averna, approda per la prima volta, Missing Ear, al secolo Matteo Gualeni, batterista jazz, compositore e artista multimediale, con i paesaggi futuristici del suo live Skyquakes + Hotel Infinito (venerdì 22 settembre ore 22.00, Averna Spazio Open) dove i suoni ambientali incontrano la sua batteria con ritmi break-glitch in un allestimento che fa del videomapping un’esperienza totale. Per chiudere con Splendore, nome d’arte di Mattia Barro, personaggio poliedrico, che spazia dalla carriera musicale solista al giornalismo: un vero e proprio performer. Il producer e DJ, ex membro fondatore del collettivo Ivreatronic, trascinerà il pubblico con un live clubbing dj set per ballare fino a notte fonda.

SABATO 23

Attesissima sabato 23 l’anteprima nazionale dell’ultimo lavoro di Fanny Alexander: Manson, (sabato 23 settembre ore 21.30, Spazio Franco), una nuova produzione della pluripremiata compagnia sul mito ambiguo e magnetico della figura di Charles Manson e sul fascino seduttivo del Male, in anteprima al Mercurio Festival, che anticipa il debutto all’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di Milano, dove lo spettacolo con Andrea Argentieri è nato.

Fanny & Alexander indaga – come in un processo – la duplice prospettiva dello sguardo accusatorio e quello della difesa, ponendo il pubblico nella scomoda posizione di testimone attivo, cui spetta la decisione finale, quella della condanna o dell’assoluzione.

Lo spettacolo si sviluppa in una forma bipolare, processuale, bifronte: prima l’arringa, poi la difesa. In scena l’attore Premio Ubu Andrea Argentieri indossa sia i panni del procuratore Vincent Bugliosi, costruendo il suo castello probatorio, la sua accusa, che quelli dell’accusato, Charles Manson, a partire dalle testimonianze video e da quelle sonore della sua voce, in un duplice ritratto mimetico, come in uno specchio, in un agone magnetico le cui polarità sembrano attrarsi irrimediabilmente.

Precede lo spettacolo Fra De Isabella artista e performer che lavora sulle pratiche di produzione artistica da un punto di vista transfemminista e queer, con l’istallazione/performance dal titolo DICIOTTANNI – simultaneously an arch of 18 years and being 18 years old, coming of age, (sabato 23 settembre) che guarda al tema della transizione e dell’identità di genere, in un formato scenico difficile da collocare univocamente.

Per chiudere con la performance LATTE – Post Civilization Rituals (sabato 23 ore 22.30, Spazio Tre Navate) di Splendore con la danzatrice e autrice Erica Meucci. Un omaggio al latte, alla lattazione e a i suoi rituali che si perdono nelle notte dei tempi arrivando fino all’era digitale e cyborg.

DOMENICA 24

Ritorna il teatro la domenica di Mercurio con la Compagnia TPO che produce teatro di nuova generazione per le nuove generazioni con spettacoli caratterizzati dall’utilizzo di tecnologie digitali e interattive che creano ambienti immersivi coinvolgendo il pubblico. E Eco di Fondo, fondata da Giacomo Ferraù e Giulia Viana nel 2017 sviluppando una vocazione per il teatro etico.

Bleu! (domenica 24 settembre ore 19.30, Tre Navate).

Attingendo alla mitologia classica e alle storie che il Mediterraneo porta in sé, Bleu! narra dell’incontro tra due figure: un marinaio e una entità magica e misteriosa, una ninfa del mare. Tutto comincia nel momento in cui “Lei” lascia cadere nel mare una perla affinché “Lui” la ritrovi. Il marinaio dovrà percorrere un viaggio avventuroso, solcando le acque del mare e immergersi in abissi profondi, trasformando la nostra storia in un percorso di scoperte e conoscenza. In Bleu! le stelle sono il filo conduttore che unisce trasversalmente un quadro scenico ad un altro e permette ai nostri spettatori di avere dei punti di riferimento nella storia. Seguendo le tracce delle stelle, infatti, affrontiamo le acque tempestose e la furia dei venti, incontriamo gli abitanti del mare, si danza, si suona, si creano occasioni di gioco per un piccolo equipaggio affiatato e collaborativo. In Bleu! gli elementi naturali dell’ambiente marino diventano lo scenario di un viaggio virtuale degli attori e del pubblico. Lo spazio scenico è a pianta centrale. A terra un grande tappeto da danza su cui vengono proiettate immagini che ricordano una spiaggia o un’isola dove raccogliere piccoli tesori portati dal mare. In alto, sopra lo spazio scenico, una grande spirale di tulle, sospesa, mobile, in lenta e costante trasformazione, che diventa la superficie di proiezione su cui far “galleggiare” le immagini e rendere lo spazio totalmente immersivo. In questo scenario piccoli gruppi di bambini potranno interagire con i due danzatori, con gli oggetti “trovati”, con le immagini e con i suoni e scoprire la vita segreta dell’ambiente marino.

Pigmalione di Eco di Fondo (domenica 24 settembre ore 21.00, Spazio Franco) è ispirato alla vera storia di Kurt Gerron, un regista ebreo a cui il Terzo Reich commissionò un documentario su Terezin. Terezin era un campo di concentramento vicino Praga e Kurt uno dei prigionieri. Un documentario sulla vita del ghetto-modello. Un film che doveva dare una versione assolutamente falsa della realtà sulle condizioni di vita nei campi di concentramento. Per organizzare l’inganno e rendere tutto verosimile, le SS ordinarono ai prigionieri di “abbellire” il ghetto e di “metterlo in ordine”: furono creati giardini, si dipinsero le case, addirittura sugli edifici vennero poste finte insegne di scuole e teatri. Furono gli stessi ebrei a lavorare al film propagandistico come attori, comparse e scenografi. Uno spettacolo che si interroga sul rapporto tra verità ed arte, sulla funzione sociale di una creazione artistica. Dove si ferma l’onestà intellettuale di un artista? Qual è il dovere etico rispetto ad una commissione, qualora l’artista stesso sia ingaggiato dal potere per realizzare un’opera destinata alle masse? Pigmalione è uno scultore, si innamora della sua opera d’arte fino a renderla viva. Pigmalione ha la possibilità di realizzare il più grande film della sua vita: più di 40.000 comparse, un’intera città prigione che per l’occasione viene allestita come un set cinematografico. Insomma, la più grande bugia di tutti i tempi.



Fanny Alexander – Maternità e Manson





VENERDI – 22 SETTEMBRE

h 18.00 – Spazio Marceau

SATELLITI. Attività ludico-creative per bambini e bambine a cura di Le Giuggiole

(laboratorio propedeutico alla visita dell’installazione sensoriale interattiva “L’archivio ombra di Mammafotogramma” – 45 min – 3€ – per bambini dai 6 anni in sù)

h 21.00 Spazio Tre Navate

MATERNITÀ

di FANNY & ALEXANDER

(invited to Mercurio by Giorgina Pi. e Bluemotion)

(teatro– 60 min – Ticket 7,00€ – Prima Regionale)

Dalle h 22.00 – Averna Spazio Open

ASFÀLTICA

di RAQUEL ASENSI (SPA)

(invited to Mercurio by Los Picoletos)

(Performance – 40 min – Ingresso Gratuito – Anteprima Nazionale)

SKYQUAKES + HOTEL INFINITO _ live show

by MISSING EAR

(invited to Mercurio by Katatonic Silentio)

(Performance Drumming + A/V – 40 min – Ingresso Gratuito – Prima Regionale)

SPLENDORE _ CLUBBING DJ SET

(invited to Mercurio by Ivreatronic)

Dopo Festival a cura di MERCURIO – Fuori Franco

SABATO – 23 SETTEMBRE

h 18.30/ 19.30/h 20.30 – Spazio Marceau

DICIOTTANNI_simultaneously an arch of 18 years and being 18 years old, coming of age.

di F. De Isabella

(invited to Mercurio by Chiara Bersani)

(Performance – 50 min – Ticket 3€ – Prima regionale/ 12 spettatori alla volta)

Dalle 22.00 – DICIOTTANNI – installazione (Free Entry)

h 21.30 – Spazio Franco

MANSON

di FANNY & ALEXANDER

(invited to Mercurio by Giorgina Pi. e Bluemotion)

( Teatro – 60 min – Ticket 7€ – Anteprima Nazionale)

h 22.30 – Tre Navate

LATTE _ Post Civilization Rituals

di SPLENDORE con Erica Meucci

(invited to Mercurio by Ivreatronic)

(performance – 30 min – Ticket 3€ – Anteprima Nazionale)

Dopo Festival a cura di MERCURIO – Fuori Franco

DOMENICA – 24 SETTEMBRE

h 18.00 – Spazio Marceau

SATELLITI. Attività ludico-creative per bambini e bambine a cura di Le Giuggiole

(laboratorio propedeutico alla partecipazione dello spettacolo “BLEU!” – 45 min – 3€ – per bambini dai 4 anni in sù)

h 19.30 – Tre Navate

BLEU!

di COMPAGNIA TPO

(invited to Mercurio by Paola Lattanzi)

(danza e arti digitali – 50 min – Ticket 5 € – ADATTO A FAMIGLIE – Prima Regionale)

h 21.00 – Spazio Franco

PIGMALIONE

di ECO DI FONDO

(invited to Mercurio by Cesar Brie)

(teatro – 60 min – Ticket 5 € – Anteprima Nazionale)

Luogo: Cantieri Culturali alla Zisa

Data Inizio: 21/09/2023

Data Fine: 30/09/2023

Ora: 12:00

Artista: MF

Prezzo: 0.00

