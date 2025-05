Oggi è partito, per la prima volta nella storia in Sicilia, un flash mob indirizzato a tutte le istituzioni da parte di tanti cittadini siciliani che reclamano l’indipendenza della Sicilia. Il Movimento del popolo siciliano di Palermo, in collaborazione con il Movimento d’azione di Catania, organizza questo flash mob sul web con la partecipazione di tutti quei cittadini siciliani che reclamano e vogliono l’indipendenza della Sicilia.





Sono video di padri, madri e giovani siciliani, pubblicati sul canale TikTok e sulla pagina Facebook del Movimento, che si trovano giornalmente a combattere contro i soprusi di questa politica italiana e siciliana. Così riferisce Tony Guarino, presidente del Movimento del popolo siciliano che ha voluto fortemente dare vita a questa iniziativa indirizzata alle istituzioni regionali e nazionali: “Noi del Movimento non ci fermeremo e continueremo a contrastare questo fenomeno politico italiano che affligge giornalmente i nostri cittadini siciliani”.

















