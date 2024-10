Si è conclusa con un grande successo la prima settimana del Fringe Catania Off Festival, diretto da Francesca Vitale e Renato Lombardo. Un susseguirsi di spettacoli che hanno fatto registrare il sold out per molti lavori previsti in programma.

Le condizioni climatiche, talvolta avverse, non né hanno allarmato né fermato il pubblico catanese, che ha frequentato con continuità ed entusiasmo il Catania Village Off , al Centro Fieristico Le Ciminiere, luogo di incontri, dibattiti e focus seguiti con straordinario interesse. Tra questi “Foto di Scena”, una raccolta di scatti fotografici di Antonio Parrinello, Dino Stornello e Massimo Pantano, seguita da un piacevole confronto tra gli artisti moderato dalla giornalista Donatella Turillo.

Di grande interesse anche il focus sull’intelligenza artificiale organizzato e moderato dal professor Rosario Faraci.

E poi l’incontro professionale – E così Sia(E), dalla parte degli autori, e i contratti dello spettacolo, con Francesca Vitale, direttrice artistica del Festival nonché specialista in materia di Diritti d’Autore e Diritto dello Spettacolo. Focus che ha affrontato le importanti tematiche inerenti al settore. Materie molto sentite da tutti gli operatori del settore, dagli artisti agli organizzatori.

Di tutto rilievo, sempre al Village, Zelig Free Stage, tenuto da Giancarlo Bozzo, ideatore nonché autore del programma televisivo Zelig. Un momento esilarante che ha visto sedici nuovi talenti comici in sfida sul palco fino all’ultima battuta. Decisivo in questo caso il ruolo del pubblico che ha decretato la vittoria di due attrici: Rita Giannini e Loredana Scalia, alle quali verrà dedicata una serata nella programmazione di Area Zelig della stagione2025/2026.

E ancora musica e allegria al Fringe, in un ricco week-end colorato dalle coinvolgenti performance musicali di Francois e le Coccinelle, band italiana di rock and roll, e dai Color Indaco, band etnea molto apprezzata e seguita da un pubblico che non hai mai smesso di chiedere bis.

Ma i grandi protagonisti della prima settimana del Fringe sono stati gli spettacoli. Diverse le provenienze geografiche delle compagnie e le performance, che hanno spaziato dal teatro fisico, al teatro danza, dalle stand up comedy alla prosa fino alla drammaturgia contemporanea.

Un esempio scelto tra le tante proposte, lo spettacolo Dido- monologo in lingua inglese con Korhan Basaran e con la regia di K. Basaran. Un racconto dal forte impatto emotivo, una storia di tradimenti, di amori spezzati e impossibili come quello del valoroso Enea e della Regina Didone. Un connubio di forme artistiche: danza fisica in un’ exploit di colori e proiezioni olografiche dal valore fortemente simbolico, a rafforzare il dramma dell’abbandono e la sofferenza che talvolta conduce l’amore alla follia.

Il Festival del teatro OFF continua il suo Viaggio, (che è il tema della terza edizione), dal 24 al 27 Ottobre attraverso i palcoscenici della città, che diventano conduttori di incontri, riflessioni e occasioni per scoprire artisti e progetti coinvolgenti e rivoluzionari. Un’offerta artistica eterogenea in diverse arti performative. Il programma è facilmente consultabile sul sito www.cataniaoff.com.

Gli spettacoli copriranno tre fasce orarie: pomeriggio, preserale e serale. Il teatro celebrato in tutte le sue forme, in un Festival che offre 59 spettacoli per 236 repliche in 14 spazi performativi della città, in un’offerta ricca e multicolore, in un’invasione di arte ed energia.













