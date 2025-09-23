A Mascalucia il 25 settembre alle ore 19.00 verrà inaugurato il nuovo centro di risocializzazione della CTA Villa Chiara Kairòs in via De Pretis 1,a Mascalucia con l’evento “Aspettando il Fringe”.

Galà di presentazione del Fringe Catania Off International Festival 2025 che in questa 4^ edizione 2025 si estende alle pendici dell’Etna con 2 strutture di rete Kairòs the mediterranean hub e Teatro Stabile di Mascalucia “Mario Re”, che ospiteranno gli spettacoli della sezione Fringe in programma dal 16 al 26 ottobre grazie anche alla collaborazione del Comune di Mascalucia.





Un buffet di sapori tipici del nostro territorio sarà offerto a fine serata per brindare insieme a questa nuova e stimolante realtà.

Kairos è una struttura che destruttura, scusate il gioco di parole, le regole della pratica psichiatrica. Il paziente viene messo al centro .

Kairos è dunque il luogo dove la salute mentale incontra la società civile, dove il lavoro, e mai frase fu più azzeccata, nobilita l’uomo.

Luogo: MASCALUCIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.