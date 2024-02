Si svolgerà il 13 febbraio la tappa catanese del tour di Arca – ente per le certificazione delle costruzioni in legno – la prima dell’edizione 2024 dopo i successi dello scorso anno. Nella suggestiva cornice del Grand Hotel Baia Verde, affacciato sull’inconfondibile costiera siciliana, importanti nomi dell’architettura si incontreranno per discutere sul modo di abitare il nostro pianeta, ripensando al rapporto tra città, ecosistemi e alla buona progettazione a 360 gradi ponendo al centro dell’analisi il materiale ligneo.





Il titolo del primo incontro è “Pensare, Costruire e Abitare” e avrà al centro il legno: l’elemento naturale e circolare per antonomasia, una delle soluzioni migliori per un nuovo modo di costruire in armonia con l’ambiente e giungere a città inclusive, ecologiche, rigenerate. Saranno presenti al meeting rinomati professionisti del settore. Gli architetti Andrea Rinaldi e Chiara Tonelli, professoressa dell’Università Roma tre, autrice e riconosciuto volto televisivo, Luca Dondi dall’Orologio, presidente dell’Osservatorio immobiliare nazionale Nomisma con sede a Bologna, e gli ingegneri Mauro Carlino e Stefano Menapace, rispettivamente responsabile e ideatore della certificazione Arca.





Obbiettivo di Arca (Architettura Comfort Ambiente) è diffondere in tutto il territorio nazionale la cultura del legno come materiale da costruzione e promuovere la conoscenza dell’edilizia di qualità, anche attraverso workshop di approfondimento, webinar e convegni rivolti ai professionisti, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese di tutto il territorio. Dopo le esperienze dell’edizione del 2023 “Dialoghi sul legno” a Torino, Milano, Bologna e Roma, il tour di quest’anno si avvierà quindi a Catania.





Il convegno del 13 febbraio è aperto agli Ordini degli Architetti, dei Geometri e a tutti i professionisti del settore catanesi, con la possibilità di confrontarsi e discutere durante il seminario, il pranzo di networking e le consulenze con gli esperti Arca: per immaginare e progettare un’architettura bella, sostenibile e a misura di persona anche nel territorio catanese.

Luogo: Grand Hotel Baia Verde Via A. Musco 8/10, CATANIA, CATANIA, SICILIA

