Il colore che diventa voce, la materia che si fa emozione, il gesto che rivela un percorso interiore. È questo il cuore di ‘Pathos – Il colore diventa racconto’, la prima mostra personale di Francesco Trombetta, penalista etneo che, da sempre, accanto alla sua professione, coltiva un rapporto profondo e viscerale con la pittura. La mostra verrà inaugurata venerdì 29 novembre, alle ore 18.00, nella prestigiosa Galleria La Vite (via Vittorio Emanuele 102) a Catania e rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 20 dicembre.

Trenta opere accompagnano lo spettatore in un itinerario emotivo dove il colore non descrive: evoca, pulsa, affonda, diventando il tramite di un dialogo silenzioso ma potente tra l’artista e il suo mondo interiore.





Le tele di Francesco Trombetta nascono da mescolanze impreviste, da una materia pittorica che sfugge al controllo razionale: impasti che si addensano, velature che si dissolvono come nebbie, superfici vive e percorse da stratificazioni che sembrano respirare. È nel gesto, deciso, urgente, istintivo, che si rivela la tensione narrativa dell’artista. La spatola incide, graffia, sovrappone; il colore resiste, si difende, esplode. Ne emergono paesaggi interiori che richiamano lave, vigne, strade, lidi, scenari naturali colti nel mutare delle stagioni e sopravvissuti nella memoria, trasformati in simboli, in ricordi, in rivelazioni. I cieli, spesso agitati e tormentati, diventano un vero e proprio specchio dell’animo: densi, mobili, attraversati da tensioni che raccontano l’inquietudine dell’uomo, il limite, il desiderio, il silenzio che segue ogni emozione. In queste tele, ogni nuance sembra custodire un pensiero, una ferita, un’attesa.





Curatrice della mostra la dott.ssa Carmela Cappa, storica dell’arte della Soprintendenza per i Beni Culturali di Catania. “È una mostra attraversata dal pathos, dalle variazioni emozionali e cromatiche – spiega Carmela Cappa – per Trombetta il colore è emozione, vibrazione, ritmo. Il suo lavoro è una ricerca sui sensi: i profumi, le forme, la visione, il tatto. Alcune opere sono persino tangibili, strutturate con materiali che imprimono sulla tela una rete sensoriale, una tessitura polimaterica. In alcune tele ritroviamo un realismo magico che si trasforma in espressionismo, una sublimazione della bellezza e dell’esperienza”. Un artista che trova nella ricerca espressiva un territorio di verità. Per Francesco Trombetta la pittura non è un altrove rispetto alla sua professione: è un viaggio parallelo, il luogo dove emergono intuizioni, memorie, stati d’animo. Nelle sue opere convivono istinto e controllo, ragione e impulso, luce e ombra: un racconto intimo che diventa universale.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

