La Sicilia e le sue eccellenze al centro di un evento en plein air, tra querce, natura e colori. Un OpenDay che mira a valorizzare prodotti, produttori e professionisti in vari ambiti attraverso esposizioni, degustazioni, momenti di confronto e di approfondimento, masterclass su temi specifici.

Nella sede di Blu Lab Academy di via Giacomo Puccini 23, ad Aci Sant’Antonio (Ct) si terrà martedì 13 maggio 2025, dalle 11 alle 17, l’evento dal titolo Il Giardino delle Eccellenze e la Magia degli Abbinamenti per un’esperienza enogastronomica in 4D, intesa come conoscenza, informazione, racconto e tasting tramite storie da ascoltare e ricchezze agroalimentari da degustare.

L’evento è stato, infatti, concepito come un vero e proprio percorso che intende mettere in luce potenzialità spesso non valorizzate e puntare i riflettori sulla qualità di tanti prodotti del territorio. E mira a creare un confronto mirato tra gli attori della filiera.

L’OpenDay è stato organizzato dall’hub di ricerca e sviluppo Blu Lab Academy in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier, l’associazione Sinergie mediterranee, l’agenzia Media Company Group ed Enjoy Coffee Break, rivista B2B specializzata nel mondo del caffè, del food e del beverage.

Nel corso dell’evento sarà allestita un’area Talk dove le imprese ed i professionisti presenti si confronteranno su temi centrali dell’agroalimentare siciliano e dell’editoria di settore.

Tre le masterclass in programma: la prima alle 12 sarà diretta da Agata Arancio, docente del corso Olio&Vino della Fis e con la presenza dello chef Silvio Iacuzza, del Bakery chef Mario Privitera, e verterà su tema “Food pairing Wine &Food”. Lo stesso incontro sarà replicato alle 14. Invece, alle 13 Alfio Visalli, Mastro Salatore e chef del Ristorante Korà, guiderà gli appassionati in un laboratorio sensoriale dedicato alla sua Bottarga di Tonno Rosso, tra abbinamenti e tasting.

Si chiuderà con “Giro d’olio” alle 16 condotta dal docente di Olio&Vino della Fis, Maurizio Micari, dedicata al mondo degli oli e dei formaggi. Saranno masterclass con degustazioni guidate incluse, con menù studiati per valorizzare il “Food Pairing” coinvolgendo i partner presenti.

“Il valore di un’impresa -spiega Alfio Visalli, presidente di Blu Lab Academy- si misura dalla responsabilità e dall’etica che solo la cultura e la conoscenza possono custodire. Il nostro intento è di creare touch point reali tra le migliori produzioni, i servizi agroalimentari e gli operatori che desiderano promuoversi e crescere”.

Su questo fil rouge si incardina l’evento a cui parteciperanno circa 40 realtà specializzate in più ambiti: agroalimentare, seafood, viticoltura, olivicoltura, packaging, allestimenti, bakery, grossisti, brassicola, pastifici artigianali, agricoltura, distribuzione food and beverage, catering e banqueting, associazioni di categoria, enti di formazione, food service, settore editoriale, consulenza e visual communication.

L’ingresso all’area degustazione è libero ma su prenotazione. Le masterclass prevedono un piccolo contributo.





Luogo: Blu Lab Academy, via Giacomo Puccini , 23, ACI SANT’ANTONIO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.