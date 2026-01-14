43° anno n.1873 -Il Giornale di Cefalù -14-1-2026 – Il Presidente della Repubblica a Cefalù. Conferma ufficiale dell’evento

Non ci sono dubbi sulla volontà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di mantenere l’impegno che è nato da una richiesta della Fondazione Accademia Via Pulchritudinis che pensava alla utilità di svolgere un convegno sul mediterraneo e la pace ed ha chiesto al Presidente la lectio magistralis. Il Convegno “Mediterraneo: mare di pace?” avrà luogo sabato 24 gennaio al mattino – dalle 10:00 alle 11:50 – presso la basilica cattedrale di Cefalù ed a presenziare i lavori sarà proprio il Presidente Mattarella che, sarà presente, per l’intera durata dei lavori. Il programma, le finalità della Fondazione presieduta da mons. Crispino Valenziano, i prossimi eventi, l’impegno per la vera parità tra uomo e donna. Questi i temi dell’intervista alla prof.ssa Cettina Militello, Vicepresidente Fondazione.





Provare a creare un unico “contenitore” per gli adulti di Azione Cattolica che non sostituisca ma arricchisca quello che avviene in ogni parrocchia della diocesi con la finalità di mettere a fuoco in alta definizione la nostra vita. Con “Rimessi in piedi” avviato il ciclo di sei incontri presso la Chiesa Maria SS. della Catena – La presentazione di Claudia D’Antoni.

Una rete di sportelli “CAB” aperti al pubblico specializzati nella tutela, nel risparmio, nella gestione delle bollette che propone assistenza gratuita e tutela legale in materia di controversie su acqua, telefonia, gas metano, energia elettrica ed interviene con la rateizzazione delle bollette, disdette, volture, bonus sociale, variazione dei contratti. Interventi Alessio La Martina, Mattia Brugia, Gabriele Baffoni.

