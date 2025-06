42° anno -Il Giornale di Cefalù -19-6-2025 – Progetto per il futuro di Cefalù

All’Università Cattolica di Milano un progetto sullo sviluppo territoriale di Cefalù. Un nuovo modello di governance per il futuro di Cefalù: una fondazione che metta insieme governance pubblica e managerialità privata, amministrazione e cittadini. Analisi dei punti di forza, le opportunità, le debolezze e le minacce. La sfida? Sovvertire il declino rappresentato dal 62 per cento di under 35 emigrati e dall’87 per cento di attività economiche concentrate in 92 giorni/anno – Intervista avv. Laura Riolo.





“Fruottula Cifalutana”, primo passo di un percorso della Pro Loco insieme al Comune e la Diocesi per riscoprire, valorizzare e rilanciare una delle tradizioni più sentite e storicamente legate alla celebrazione del “Corpus Domini” – intervista Gianluca Ajello, presidente Pro Loco.

Premiazione del 10º concorso di poesia e narrativa, organizzato da Antonio Barracato “Cefalù Perla del Tirreno”: 1000 opere e 466 autori provenienti da tutta Italia. Le immagini e l’intervento del sindaco Daniele Tumminello.

Questi i servizi principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1845 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 19 giugno 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

