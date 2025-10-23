42° anno – Il Giornale di Cefalù -23-10-2025 – Fidapa “Unite per il cambiamento”

Inizio il mio mandato con grande entusiasmo e spirito di servizio in continuità con il lavoro svolto dal direttivo uscente;

continueremo a promuovere la cultura del rispetto e della pace, dell’inclusione, della valorizzazione della persona e della donna.

Il programma del nuovo presidente di Fidapa Floreana Liberto.





“Ottobre Rosa” screening per la campagna di prevenzione del tumore al seno e attenzione alle tematiche ginecologiche femminili.

Opera Pia Genchi Collotti. All’atto dell’insediamento del Consiglio, avvenuto il 9 aprile 2025, una situazione economico-finanziaria particolarmente delicata, segnata da un rilevante indebitamento, sono ora arrivati due atti di pignoramento, frutto di un contenzioso. L’allarme del presidente mons. Giuseppe Licciardi.

Nuove prospettive per il futuro della Promozione della Salute in Sicilia e in Italia. Servizio sul 13° congresso nazionale della Società Italiana di Promozione della Salute.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1862 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 23 ottobre 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

