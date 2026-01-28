43° anno – n.1875 – Il Giornale di Cefalù -26-1-2026

Speciale in memoria di Mons. Crispino Valenziano.

Testimonianze di Pino Rinaudo, Saro Di Paola, Luciano Schimmenti, Tania Culotta, Giuseppe Forte, Sergio Marino.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1875 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo – Regia in studio Adriano Cammarata – dal 26 gennaio 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.





