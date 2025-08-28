42° anno -Il Giornale di Cefalù -28-8-2025 – I Numeri del Turismo

Turisti. Pochi? Troppi? Leggiamo i numeri ufficiali.

Simposio: L’arte è una via per toccare le stelle.

I braccianti agricoli, l’Opera San Pasquale, il cannolo del Duomo.

Le voci: Domenico Maccarone, Rosalba Gallà, sindaco Daniele Tumminello, editore Arianna Attinasi; Gaetano Forte.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1854 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 28 agosto 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.





