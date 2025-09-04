42° anno -Il Giornale di Cefalù -4-9-2025 – Festa Gibilmanna

Santuario Gibilmanna. Festa della Madonna.

ANCoS-ConfArtigianato: accogliere, includere, integrare.

Simposio d’Arte con Mostra: “Scommessa vinta”.

Pro Loco. “Profonda come il mare” allo Spazio Cultura.





Le voci: fra’ Salvatore Vacca, Giusto Arnone, Giuseppe Provenza, Zeudi Cimino, Filippo Valenziano, Maria Cristodaro, Marianna Cimino, Rosalba Gallà, Antonio Franco, Roberto Giacchino, Gianluca Aiello, Anna Giangrande.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1855 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 4 settembre 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.