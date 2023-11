40° anno – Il Giornale di Cefalù 16-11-2023 – Filosofia e Vita

“La filosofia nutre la nostra vita”, il 17, 18 e 19 novembre il Festival delle Filosofie approda a Cefalù nel Palazzo di Città, Teatro Comunale e Bastione per offrire proposte culturali di valore a residenti e turisti che anche nel mese di novembre scelgono di trascorrere una vacanza nella cittadina normanna – intervista assessore cultura Antonio Franco.

Diversità, Equità, Inclusione. Con il Progetto DEI il Rotary incontra i ragazzi del Liceo Alberghiero Mandralisca. – Interviste Sabrina Fatta, referente DEI e Salvo Di Giorgi, past president.

Pienamente felici perchè siamo riusciti a far passare il corretto messaggio sulla disabilità motoria, cognitiva e sensoriale. Tre giorni di formazione per guide turistiche, ristoratori, albergatori – Cefalù può davvero diventare “disability friendly”. – Intervista Antonina Macaione, Fondazione Ability Venezia.

Il Giornale di Cefalù – n.1769 anno 40 – notiziario video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 16 novembre 2023 può essere seguito, visto e rivisto su facebook adrianocammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.