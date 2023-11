Il Giornale di Cefalù – Riduzione Rifiuti

26/11/2023

40° anno – Il Giornale di Cefalù 23-11-2023 – Riduzione Rifiuti

Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. Quali iniziative si svolgono a Cefalù. – Intervista assessore Salva Mancinelli.

Comune di Cefalù. 2 milioni 700 mila euro da investire. Interventi Sindaco Daniele Tumminello e consigliere di minoranza Simona Vicari.

Il libro magico. Le filastrocche per l’infanzia. Interventi Cinzia Pitingaro e Santa Franco (Presidente Biblioteca).

Festival Filosofie. Le declinazioni della democrazia. – Intervento prof. Luciano Canfora.

Il Giornale di Cefalù – n.1770 anno 40 – notiziario video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 23 novembre 2023 può essere seguito, visto e rivisto su facebook adrianocammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social

