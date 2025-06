Soccorso aereo, il lavoro di una vita a bordo di un elicottero speciale, 82° Centro SAR ricerca e recupero, aeroporto Trapani Birgi. Alcune migliaia di ore di volo. Almeno 50 persone salvate da morte sicura. Missioni in tutta Italia ma anche in Somalia, Iraq e Libano. Il continuo addestramento di tutto l’equipaggio per svolgere sempre il lavoro in assoluta sicurezza – Il piacere di volare nel racconto del protagonista Enzo Brocato.





Dipingere con l’acqua, mostra organizzata da Pro Loco alla Corte delle Stelle fino al 7 giugno le opere delle allieve di Anna Giangrande: Anna Flora Amato, Stefania Barranco, Maria Concetta Biondo, Salvina Cuttilla, Anna D’Anna, Melina Fonti, Tina Giametta, Chiara Gugliuzza, Caterina Mezzapelle, Daniela Miceli, Salvatrice Pitonzo, Giacomina Terregino, Natalia Valenziano – Interviste: sindaco Daniele Tumminello, Gianluca Aiello, Pro Loco ed Anna Giangrande.

I 5 referendum dell’8 e 9 giugno. Aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale.





Questi i servizi principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1843 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 5 giugno 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

