Andrea Perla, giovane studente dell’IPSSEOA “Karol Wojtyla” di Catania e Segretario della Consulta Provinciale degli Studenti, si prepara a partecipare a uno degli appuntamenti più importanti per il mondo della rappresentanza studentesca italiana: il Consiglio Nazionale delle Consulte Provinciali Studentesche (CNPC), in programma dal 6 al 9 maggio 2025 a Silvi Marina, in provincia di Teramo.

L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, riunisce i rappresentanti delle Consulte di tutte le province italiane per un confronto diretto sui temi legati alla scuola, alla cittadinanza attiva e alla partecipazione giovanile.

Andrea prenderà parte all’evento in qualità di delegato ufficiale del presidente della Consulta di Catania, Alessandro Rapisardi, che gli ha affidato questo ruolo con un chiaro segno di fiducia nelle sue capacità e nel lavoro svolto fino a oggi all’interno dell’organismo provinciale.

«Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al presidente Alessandro Rapisardi per la fiducia che ha riposto in me attraverso questa delega ufficiale – ha dichiarato Andrea Perla –. Sin dal mio primo giorno all’interno della Consulta, ho sentito forte il senso di responsabilità e l’importanza del servizio verso gli studenti del nostro territorio.

Ho sempre nutrito un forte legame con la mia città e con la nostra provincia, e poter rappresentarla oggi a livello nazionale è per me motivo di grande orgoglio. Ritengo fondamentale che la voce dei giovani siciliani, e in particolare catanesi, sia presente nei luoghi dove si costruiscono visioni comuni e si prendono decisioni che incidono sul futuro della scuola italiana.

Affronterò questo impegno con serietà, spirito di collaborazione e piena consapevolezza del ruolo che mi è stato affidato».

La partecipazione di Andrea al CNPC è un riconoscimento anche per il lavoro svolto dalla Consulta di Catania, sempre più presente nei tavoli nazionali e protagonista del dibattito sulla scuola. Un esempio concreto di impegno civico e di cittadinanza attiva, che dimostra quanto gli studenti, quando messi nelle condizioni di partecipare, possano dare un contributo autentico e costruttivo.

Luogo: Scuola , CATANIA, CATANIA, SICILIA

