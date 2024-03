Plauso anche dei bresciani per la testimonianza di questo papà

(Bedizzole, 16 Marzo 2024) – Ancora allori per il libro di Marco Termenana,“Mio figlio. L’amore che non ho fatto in tempo a dirgli” dibattuto presso il “Centro Sociale” di Bedizzole, Brescia, in occasione della serata dedicatagli ieri, venerdì 15 marzo, dal Comitato “Genitori IC BEDIZZOLE – OdV”.



Anche questa volta, in sala tutto esaurito.



Asciutta e calibrata l’introduzione dell’Assessore ai Servizi Sociali – Istruzione – Pari Opportunità Graziella Vedovello all’apertura.



Ben coordinati i due relatori Gianfranco Bergamaschi educatore della Cooperativa La Nuvola nel sacco e Cristina Torli, educatrice alla scuola materna Zinelli Perdoni di Padenghe sul Garda, che, attraverso delle riflessioni e delle domande incrociate all’autore, hanno facilitato l’interlocuzione con il pubblico.



Il dibattito, pieno e ben spaziato, è stato subito innescato dal suo racconto, che, per niente frenato dai fatti narrati benché la loro particolarità, ha coinvolto subito prima l’attenzione e poi la partecipazione dei presenti, attenti e rispettosi a conoscere il dolore della famiglia nei primi giorni successivi al suicidio di Giuseppe, il figlio ventunenne (il primo di tre), fino alla pubblicazione del libro che gli ha dedicato “per ritrovare mio figlio e provare a compensare almeno un po’ un dolore insostenibile ed inenarrabile”.



Giusto per inciso: la storia racconta il (mal) vivere di chi si è sentito sin dall’adolescenza intrappolato nel proprio corpo perché la storia di Giuseppe è anche la storia di Noemi, alter ego femminile, entrambi immersi in un mortale isolamento, quello che oggi, adoperando un termine giapponese che letteralmente significa “stare in disparte” e che, purtroppo, si è tristemente molto diffuso anche nel mondo occidentale, si chiama hikikomori.



L’ Assessore ai Servizi Sociali Graziella Vedovello:



“Quello che mi è piaciuto di più della serata è stata la capacità di Marco Termenana di toccare dei temi così delicati con estrema naturalezza che hanno messo a proprio agio tutti quanti noi. Non ci sono stati dei punti che non mi sono piaciuti e anche quando ha detto, sempre con grande semplicità, che, pur accettando la situazione, non avrebbe mai regalato a Giuseppe Noemi una trousse di trucco, ha intenerito e fatto sorridere tutti quanti noi”.



L’educatrice Cristina Torli:



“Attraverso il racconto di queste esperienze si può aiutare molto a fare rete tra i tre soggetti fondamentali per i nostri ragazzi: genitori, educatori e servizi sociali”.



Marco Termenana:



“Non voglio apparire come i personaggi dei fumetti che vincono in tutti gli episodi, ma è difficile non riconoscere che la storia che racconto è stata apprezzata anche qui per l’ennesima volta. Soprattutto la testimonianza. E quindi sono contento di come sia andata la serata. Mi colpisce molto poi come un uomo del profondo Sud quale sono, riesca ad entrare subito e velocemente in sintonia con una platea del profondo Nord e questa è la prova provata che, quando si parla di certi argomenti, non esistono campanili e o confini geografici. Non mi stancherò mai di dire che solo in questo modo, cioè, portando in giro per l’Italia la mia esperienza di “testimone involontario” ai genitori, ai figli ed anche a chi non è né l’uno né l’altro ma desidera confrontarsi lo stesso con la mia esperienza, posso creare valore aggiunto e credo che solo così possa dare un po’ di senso all’inutile e stupida morte di Giuseppe e quindi un po’ lenire il mio grande dolore di padre.”



———-



L’autore è contattabile attraverso la sua pagina Facebook “Marco Termenana”

———-

PRINCIPALI RICONOSCIMENTI LETTERARI:

https://drive.google.com/drive/folders/16XP_5jSBfruyk_kBvgyDUOvdM229KL0a?usp=share_link

NELLE FOTO L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BEZZIOLE GRAZIELLA VEDOVELLO CON L’AUTORE MARCO TERMENANA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.