La Rinascente Palermo Via Roma ospita, per l’intero mese di giugno, un pop-up store, un’area dedicata, al meglio della produzione artigianale siciliana. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con il Distretto Mythos Fashion District, vede protagonisti quattro brand selezionati che rappresentano le diverse anime del design e dell’accessorio contemporaneo Made in Sicily: Flavia Pinello, Vitussi, Cettina Bucca e Narrè.

Il progetto, pensato per valorizzare le eccellenze manifatturiere dell’isola, si propone di offrire ai marchi una visibilità esclusiva in uno degli spazi commerciali più prestigiosi e riconosciuti del lusso italiano. La Rinascente, con la sua storicità e rilevanza, diventa così vetrina e trampolino per il nuovo artigianato d’autore siciliano. I quattro brand coinvolti presentano le loro collezioni in uno spazio esperienziale che unisce moda, arte e identità territoriale:

Flavia Pinello : la designer e couturier palermitana propone una selezione di capi prêt-à-porter sartoriali ispirati all’eleganza strutturata e contemporanea, espressione di un made in Sicily colto, raffinato e radicalmente femminile.

Vitussi : conosciuto per la sua visione artistica e irriverente, porta in Rinascente borse e foulard che fondono ironia, sperimentazione e savoir-faire artigianale, in uno stile "art & chic" dallo spirito collezionistico.

Cettina Bucca : il suo universo è un dialogo continuo tra tradizione mediterranea e contemporaneità. In esposizione accessori che raccontano storie: foulard dipinti, collane materiche, borse e scarpe iconiche.

Narrè: un guardaroba etico e sofisticato, fatto a mano in Sicilia. Le sue creazioni vestono l'identità femminile con linee pulite, tagli moderni e uno spirito indipendente.

Evento speciale – Shopping Day: venerdì 6 giugno dalle 10:00 alle 21:00

Una giornata dedicata alla scoperta del Distretto Mythos e dei suoi brand, con promozioni esclusive, attività in store e, dalle 19:00 alle 21:00, un Meet & Greet con i designer per conoscere da vicino le menti creative che stanno ridefinendo il concetto di moda artigianale in Sicilia. Tutto questo accompagnato dalla degustazione dei vini delle Cantine Longo.

«Questa iniziativa – sottolinea Flavia Pinello, Presidente del Distretto Mythos – rappresenta un’importante opportunità per promuovere il valore della filiera moda siciliana all’interno di uno dei più prestigiosi templi del retail italiano. È un passo decisivo verso il posizionamento delle nostre aziende in un segmento alto, attento alla qualità, alla storia e alla creatività territoriale.»

Il pop-up è aperto fino al 03 Luglio 2025 al Secondo Piano di Rinascente Palermo – Via Roma.

Un’occasione imperdibile per acquistare i prodotti dei brand siciliani e sostenere il nuovo lusso artigianale che nasce in Sicilia e parla al mondo.

