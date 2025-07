Riconoscimento europeo per gli studenti del Majorana che hanno partecipato alla STEM Discovery Campaifn 2025

Grande soddisfazione per l’ITT Ettore Majorana di Milazzo e la classe VB BS, guidata dalle prof.sse Maria Grazia Celi e Barbara Andaloro, per la partecipazione alla STEM Discovery Campaign 2025 con il progetto “La Magia delle Piante Officinali”.

L’iniziativa internazionale, promossa da Scientix e dal progetto NBS EduWORLD, dedicata alla celebrazione delle carriere e degli studi nelle discipline STEM, ha registrato quest’anno più di 800.000 partecipanti e 6.500 attività svolte in tutta Europa e nel mondo e ha proiettato l’istituto milazzese in una rete educativa per soluzioni basate sulla natura.



“La Magia delle Piante Officinali” è il progetto didattico-laboratoriale presentato dagli studenti e dalle docenti, realizzato tra novembre 2024 e marzo 2025, quale esempio di integrazione tra biologia, chimica e tecnologia, per un’esperienza STEM completa e immersiva. Attraverso attività pratiche e sperimentali, gli alunni hanno esplorato il mondo della fitoterapia, affrontando temi quali sostenibilità, salute naturale e biotecnologie.

Tante le attività svolte, tra cui l’estrazione dei principi attivi con diverse metodologie e la formulazione di cosmetici naturali come creme, scrub, pomate, unguenti e sciroppi.



I risultati sono stati straordinari in quanto gli studenti hanno acquisito competenze concrete spendibili nel settore biotecnologico.

Sono nate formulazioni personalizzate con un occhio attento all’ambiente e alla salute ed è emersa una nuova consapevolezza sul valore scientifico delle piante officinali.

“La Magia delle Piante Officinali” non è stato solo un progetto – commenta entusiasta il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci. – E’ stato un viaggio didattico che ha avuto il merito di unire sapere, sperimentazione e passione. Un esempio brillante di come la scuola possa formare i professionisti ambientali di domani, ispirando menti curiose e sensibili alla cura del mondo che ci circonda”.



Imparare dalla natura, Insegnare dalla natura e Crescere dalla natura è oggi più che mai una presa d’atto, oltre che slogan condivisibile dell’NBS EduWORLD, nella piena consapevolezza di sensibilizzare i giovani ad affrontare le conseguenze sociali, economiche e ambientali di un mondo che cresce e condurne con competenza il nuovo corso verso un’economia climaticamente neutra.



