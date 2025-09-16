Marsala si prepara ad accogliere la quinta edizione de ‘Il mare colore dei libri’, in programma il 20 e 21 settembre 2025 nella suggestiva cornice del Museo Regionale Lilibeo e del Parco Archeologico diretto da Anna Occhipinti (ingresso dal Baglio Anselmi). Promosso da Navarra Editore, con la direzione artistica di Ottavio Navarra, Paolo Navarra e Michaela Di Caprio, il festival presenta il programma completo con autori, artisti e realtà associative che animeranno le due giornate, confermandosi come un prezioso spazio di incontro, dialogo e condivisione culturale per la Sicilia. Accanto agli incontri letterari, il pubblico potrà visitare il Mini Villaggio della Piccola Editoria, l’Agorà delle Associazioni e l’area Kids dedicata ai piccoli lettori. Nel giardino storico sarà invece allestita un’area relax, dove fermarsi a leggere un libro sorseggiando un tè o una tisana.

Il festival aprirà i battenti con l’inaugurazione ufficiale sabato 20 settembre alle ore 16. L’ingresso sarà, come sempre, gratuito e aperto a tutti.





Incontri culturali: le presenze al Festival

Tanti gli scrittori legati al territorio siciliano e alle case editrici presenti in fiera: presenteranno i loro ultimi lavori Mary Blindflowers, Luana Rondinelli, Marcella Croce, Antonella Chinnici, Giovanni Alagna, Silvia Maira, Gigi Borruso, Antonio Licari, Davide Mauro, Sonia Luisi, Virginia Asaro, Stefania Germenia, Giovanni Di Girolamo, Rino Marino, Antonella Cataldo, Gino Pantaleone. In programma anche l’appuntamento consolidato con l’associazione Nonovento, un tributo ad Andrea Camilleri e a Stefano Benni e un omaggio all’indimenticato giornalista Nino Culicchia.





Il programma si arricchisce anche di nomi di autori di rilevanza nazionale che presenteranno i loro nuovi lavori editoriali, tra questi segnaliamo la presenza di Massimo Bonelli, discografico e ricercatore musicale, ex direttore generale della Sony Music, che parlerà della sua lunga esperienza a contatto con artisti internazionali come Bruce Springsteen, Bob Dylan, Michael Jackson e tanti altri; Claudia Fofi, cantautrice, poetessa e direttrice artistica del Festival ‘Umbria in Voce’, una delle voci più originali del panorama culturale italiano che al festival presenterà il suo lavoro poetico; Francesca Maccani, scrittrice trentina trapiantata a Palermo, autrice di romanzi e racconti che hanno dato voce al mondo della scuola e a storie di resistenza femminile; Vanessa Tonnini, fresca vincitrice del Premio letterario Città di Erice, sceneggiatrice e autrice, direttrice artistica del ‘Rendez-Vous – Festival del Cinema Francese’ di Roma, che condividerà a Marsala il suo esordio nella narrativa; Luana Rondinelli, attrice, drammaturga e regista marsalese, che con i suoi testi teatrali affronta i temi più profondi dell’identità e delle fragilità umane; Alessandra Sciurba, presidente di ‘Mediterranea Saving Humans’, ricercatrice e attivista per i diritti umani e le migrazioni, che porterà al festival, attraverso la presentazione di due libri, le sue riflessioni sui temi della solidarietà e della giustizia sociale; Dario Cascio, noto sul web come ‘The Sicilian wonderer’ con i suoi racconti che, in maniera originale, ci guiderà alla scoperta di un’isola piena di meraviglie e contraddizioni, dove Palermo e la Sicilia sono insieme rifugio ed enigma.





Un Focus sulla Pace

Domenica 21 settembre, in coincidenza con la Giornata internazionale della pace, “Il Mare Colore dei Libri” dedicherà un approfondimento speciale a Gaza e al Medio Oriente, prendendo spunto da un testo che raccoglie le testimonianze di chi vive quotidianamente in un contesto di guerra. Non mancheranno inoltre riflessioni su altri conflitti in corso nel mondo, con l’obiettivo di rimettere al centro il valore del dialogo e della solidarietà come strumenti di resistenza e di convivenza.





Nel Parco delle Meraviglie…

Tante le attività legate alla fruizione del Parco Archeologico Lilibeo con la possibilità di visitare gratuitamente, il 20 e 21 settembre, il grande patrimonio custodito nel Museo Regionale Lilibeo. Fra le attività coordinate dal Parco anche un prezioso incontro con Maria Grazia Griffo ed Enrico Caruso curatori del volume ‘Lilibeo e il Mare. Il Museo Archeologico Regionale di Marsala’ e la presentazione curata da Biblio TP, la rete delle biblioteche della provincia di Trapani, che con il contributo dell’Associazione Amici del Parco illustreranno il lavoro svolto per dar vita alla biblioteca ‘Maria Luisa Famà’. Su richiesta inoltre sarà anche possibile effettuare, ad una tariffa ridotta, la visita didattica al Parco curata dagli archeologi di Archeofficine.





Gli spazi culturali per i piccoli lettori

L’Area Kids, coordinata da Matilde Treno e Stefania Parrinello, in questa speciale quinta edizione accoglierà i bambini con giochi, attività e laboratori. Tante le associazioni coinvolte in un ricco programma realizzato in uno spazio ad hoc riservato ai piccoli lettori. Ad accogliere i bambini sarà Fatastè, una fatina magica innamorata dei libri.

Sostengono il Festival…

Il festival è realizzato esclusivamente grazie al supporto di tante associazioni che hanno contribuito in vario modo alla stesura del nostro programma: Cepel, Nati per leggere, Mamma Albero, Oipa, Nonovento, Discovery Lilibeo, Troviamoci in campo, Carpe Diem, Vivere Erice, Archeofficina, Il rumore delle idee, Club per l’Unesco di Marsala, Le Magnolie, l’associazione Amici del Parco, Biblio TP, L’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana, La rete dei festival della Provincia di Trapani.

Media partner del festival: itacanotizie, Marsala C’è, SiciliaBuona, Marsala Live, LaTr3, Loft Cultura. Il festival è in rete con Una Marina di Libri e il Premio Letterario Città di Erice.

Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito.

Il programma completo sarà consultabile sul sito https://www.navarraeditore.it/il-mare-colore-dei-libri/ e sui canali social del festival.

Per maggiori informazioni: ilmarecoloredeilibri@gmail.com o chiamare il 339.1883368

Luogo: Museo Archeologico Lilibeo, Lungomare Boeo, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

