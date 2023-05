La tutela del Memoriale di Portella della Ginestra registra all’ARS una rara convergenza di tutti gli schieramenti politici. In occasione della ricorrenza del drammatico eccidio di lavoratori compiuta dalla banda di Salvatore Giuliano il 1° maggio del 1947, madre di tutte le stragi all’inizio della storia repubblicana, in cui persero la vita 11 persone e 27 furono gravemente ferite, il Sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta ha promosso, insieme alla storica dell’arte Silvia Mazza, una Conferenza in favore del restauro del Memoriale di Portella della Ginestra, opera simbolo della lotta alla mafia, realizzata da Ettore de Conciliis, tra il 1979 e il 1980, di proprietà del Comune.

L’evento entra di diritto nella storia per il fatto che il procedimento di tutela del sito, invocato in passato, solo adesso, finalmente, è posto in essere dalla Soprintendente di Palermo Selima Giuliano, figlia di Boris, capo della squadra mobile ucciso da Cosa Nostra nel 1979, proprio l’anno di inizio dell’opera.

La Conferenza “Il Memoriale di Portella della Ginestra. Necessità ‘civica’ di un restauro”, che si avvale del patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, Presidenza dell’ARS, Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive, CGIL e Associazione Portella della Ginestra, si terrà presso la Sala Pier Santi Mattarella, al Palazzo Reale di Palermo, il 3 maggio, alle ore 10:00.

Dopo l’introduzione della storica dell’arte, sono previsti gli interventi dell’Autore del Memoriale, Ettore De Conciliis, che illustrerà il progetto di restauro da lui stesso approntato; Francesco Petrotta, Associazione Portella della Ginestra; Gianfranco Zanna, Legambiente Sicilia; Maria Modica, Camera del Lavoro Piana degli Albanesi, Vincenzo Palermo, Associazione Auser-Ndhma Piana degli Albanesi, conclude Mario Ridulfo, Segretario Generale Camera del Lavoro di Palermo.

Porteranno il saluto istituzionale il Presidente ARS Gaetano Galvagno, il Vice Presidente Nuccio Di Paola, gli Assessori Francesco Scarpinato, Beni Culturali e I.S.; Elvira Amata, Turismo, Sport e Spettacolo; Edy Tamajo, Attività Produttive; tutti i capigruppo all’ARS ed il Sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta.

“Una occasione unica e storica, dal punto di vista umano, culturale, civico e di giustizia, che ho fortemente voluto e rincorso con passione e attraverso la quale inizieremo a vedere nascere il primo restauro dell’opera “MEMORIALE” affinché si rinsaldi e si propaghi ancora negli anni la sua essenza simbolica, rappresentativa, onorifica e vibrante.

Onorato di portare avanti e privi di steccati il ricordo e la memoria dei caduti di Portella della Ginestra come bagaglio universale della mente e dell’anima e in quanto storia che appartiene a noi tutti”, ha dichiarato il Sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta.

“La memoria va tenuta in vita – ha dichiarato Mazza, che il 3 febbraio scorso aveva già promosso un evento di sensibilizzazione al Museo Regionale di Messina – anche attraverso la materia in cui hanno preso forma i messaggi che si vogliono traghettare ai posteri. Il sistema plastico-architettonico esposto dopo 43 anni agli agenti atmosferici e agli assestamenti del terreno ha bisogno, in modo improcrastinabile, di essere ripristinato per mantenere intatta la leggibilità dei suoi contenuti. Da pochi altri luoghi promana tanta sacralità laica. Emozionante e destabilizzante, insieme”.

