Il MERKATU di Testa dell’Acqua (Noto) torna domenica 30 novembre: prodotti genuini del territorio, arte, scambi, laboratori e musica internazionale

Domenica 30 novembre, dalle 10:00 alle 15:00, il borgo di Testa dell’Acqua (Noto) ospiterà la nona edizione del MERKATU, l’appuntamento mensile promosso dall’Associazione Meraki Testa dell’Acqua, ormai divenuto un momento fisso e atteso dalla comunità locale e oltre.

Il Merkatu nasce per valorizzare le realtà produttive del territorio e stimolare connessioni dirette tra chi produce e chi consuma.

I visitatori possono acquistare prodotti genuini, locali e sostenibili, incontrando direttamente i produttori e partecipando a una filiera trasparente e comunitaria.





Il Merkatu offre:

– prodotti alimentari del territorio,

– artigianato locale

– angolo seconda mano e scambi,

– Angolo libri di seconda mano

– Zona gioco libero scacchi

– Area bambini e ragazzi

– Merkatinu: Uno spazio dedicato a bambini e bambine.

– Laboratorio di giocoleria

– Musica al vivo con ospiti d’eccezione





Proposte gastronomiche di BUNN pane libero, Il piatto speciale preparato con gli ingredienti del Merkatu, inoltre a Testa dell’Acqua potrete trovare il Jolly Bar, L’Antico forno Carnemolla, i panini della macelleria di Testa Dell’Acqua, Il Borgo di Giulia e su prenotazione Pizzeria Moby Dick, Azienda Agricola Zaiti Giovanni e Paola,& Agriturismo Leone.

Sottoilgelso: laboratori, riciclo, scambi, incontro intergenerazionale



Durante il Merkatu ritorna anche Sottoilgelso, lo spazio all’aperto dedicato ad attività artistiche, mercatino di scambio e vendita di oggetti per bambin* e ragazzi, progetti di riciclo e piccole azioni sul territorio.

Un luogo inclusivo dove incontrarsi a tutte le età.





Musica internazionale alle 14:00: Nastasia Y (Ucraina) presenta “Kyiv Soul”

Per il consueto momento musicale del Merkatu, domenica 30 novembre alle ore 14:00 si esibirà la cantautrice ucraina Nastasia Y, che presenterà il suo nuovo album “Kyiv Soul”.

Ad accompagnarla, il virtuoso trombettista canadese McAnsh, già collaboratore di Billy Cobham, Danilo Perez, Esperanza Spalding, Brian Blade, Larnell Lewis (Snarky Puppy) e molti altri artisti della scena internazionale.





Laboratorio di canto polifonico – 10:30–12:30

Nella saletta dell’Associazione Meraki Testa dell’Acqua, dalle 10:30 alle 12:30, l’artista Nastasia Y condurrà un laboratorio di canto polifonico, aperto a tutti, senza limiti di esperienza.

Per partecipare contattate l’associazione via mail meraki.testadellacqua@gmail.com o inviate un messaggio whatsapp a +37120123466.





Scacchi per tutti – dalle 11:00

Dalle 11:00 spazio agli scacchi con il gioco libero organizzato dalla A.S.D. Scacchistica “Vincenzo Scollo”, aperto a giocatori di ogni livello e età.

Il Merkatu continua a crescere come luogo di incontro, condivisione e riscoperta delle tradizioni, unendo cibo, arte, musica e cura del territorio nel cuore del borgo di Testa dell’Acqua.

Tutte le ultime domeniche del mese.

Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

