Due eventi, a partire da oggi, per sensibilizzare alla cultura dell’inclusione. Li

propone, con il patrocinio del Comune, l’Associazione Famiglie per l’Accoglienza, una rete che si occupa di

adozione e affido familiare oltre che di ospitalità e cura di anziani e disabili.

Le due iniziative, un concerto e una mostra, si terranno all’Urban Center e si avvalgono della

collaborazione dell’assessorato alle Politiche sociali, retto da Barbara Ruvioli, di Siracusa Città Educativa e

del Centro di solidarietà di Siracusa.

Il primo evento si terrà oggi alle 18 ed è un concerto-testimonianza del pianista Marcelo Cesena dal

titolo “La bellezza dell’accoglienza”. Il musicista testimonierà, attraverso brani musicali, l’esperienza vissuta

con alcune famiglie dell’associazione.

La mostra, intitolata “Non come ma quello. Lo stupore della gratuità”, si terrà dal 28 novembre al 3

dicembre e coincide con il quarantennale dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza. Quattordici artisti,

fra cui lo scrittore finalista al Premio Strega 2022 Daniele Mencarelli e l’attore Giovanni Scifoni, hanno

espresso nella loro forma d’arte l’esperienza diretta vissuta con questo mondo. Il visitatore si troverà a fare

un percorso di conoscenza attraverso le testimonianze di famiglie del mondo dell’affido e dell’adozione.

