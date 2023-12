Canzoni, balli e speciali momenti d’interazione con il numeroso pubblico del Teatro Abc, generoso negli applausi, per lo scoppiettante musical “Il nuovo pifferaio magico” scritto da Giuseppe Bisicchia ed Ettore D’Agostino, per una produzione Buio in Sala.

Bambini e famiglie per una serata da fiaba sono stati travolti dall’energia e dalla bravura di buffi personaggi, incantesimi straordinari e un misterioso pifferaio, interpretato da un sempre più bravo Daniele Virzì, che con la musica jazz ha liberato gli abitanti di Hamelin dall’invasione dei topi.

La fiaba dei Fratelli Grimm, attraverso la dinamica ed innovativa regia di Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia con le musiche originali e la direzione del coro di Ettore D’Agostino, affascina e fa innamorare il pubblico di tutte le età sottolineando con originalità il valore della diversità e dell’inclusione dove ogni protagonista della storia con le sue peculiarità caratteriali aiuta l’altro a crescere e migliorarsi.

Un musical ricco ed elegante in ogni suo aspetto, dalle scenografie di Martina Ciresi e Stefano Privitera ai costumi di Giuseppe Bisicchia e le coreografie di Massimo Giustolisi, che dalle pendici dell’Etna può arrivare a calcare i palcoscenici nazionali ed internazionali al punto da non avere nulla da invidiare ai grandi spettacoli di Brodway.

Una qualità importante di questo spettacolo è sicuramente, oltre all’originalità dell’adattamento che coinvolge durante tutta la messa in scena, il legame quasi simbiotico dell’intero cast capitanato da da Daniele Virzì e da Marina Puglisi, Laura Accomando, Federica Fischetti, Antonio Costantino, Leonardo Monaco, Giada Romano, Salvo Casella, Matteo Castiglia, Andrea Luvarà e Dario Dotto che con la loro grinta e i loro sorrisi hanno inondato di gioia l’intera sala sconfiggendo preconcetti e pregiudizi sociali dando forma concreta a valori importanti come l’amicizia e la solidarietà tra le persone.

