La nuova release del liricista palermitano si sviluppa come un racconto personale e coerente, in cui la musica assume la funzione di strumento narrativo e archivio emotivo. “TESTAMENTO” è il titolo scelto per un lavoro che riflette sulla perdita, sulla trasformazione e sull’urgenza di lasciare una traccia. Con questo nuovo step del suo percorso artistico, DOUBLE G si distingue, fin dal primo ascolto, grazie al suo approccio diretto, privo di sovrastrutture, in cui convivono introspezione e scrittura visiva.

I sette brani in scaletta offrono uno spaccato composito e volutamente eterogeneo. “Anima” apre il disco con un tono riflessivo e parla di rinascita dopo un momento di crisi profonda. “Loco”, nato come freestyle, restituisce invece un’istantanea più ruvida e urban, ispirata alle esperienze vissute nelle strade di Palermo. In “Levanzo”, i temi dell’amore e della distanza si intrecciano a una scrittura più emotiva, sospesa tra ricordo e disillusione.





La title track “Testamento” è un brano interamente in dialetto palermitano, costruito su sonorità drill. È una dichiarazione di appartenenza, un manifesto identitario che riafferma le proprie origini culturali attraverso la lingua e il suono. “Hangover” spoglia la produzione di qualsiasi artificio e, con piano e voce, si presenta come una dedica intima e personale, legata al ricordo di un’amicizia segnata dalla malattia in età infantile. Seguono “Ski Mask”, che riflette sul tema dell’identità e della maschera come difesa, e “Ricordati di me”, brano che affronta la fine di una relazione, scegliendo un contrasto netto tra un sound leggero e una scrittura malinconica.





I testi sono interamente firmati da DOUBLE G, mentre la produzione musicale, il mix e il master sono a cura di Marco Arrisicato (Studio Borealis). La varietà dei toni e delle atmosfere, unita a una struttura narrativa ben definita, suggerisce una versatilità autoriale e una volontà di sperimentazione che si muove nel solco della scena indipendente, ma con una direzione chiara.

“TESTAMENTO” si preannuncia, così, come un’interessante proposta all’interno del panorama discografico nazionale, grazie ad un’identità definita e ad una visione autoriale coerente ed originale. Dalla scena urban siciliana, DOUBLE G valica le etichette di genere presentando una proposta capace di unire radici territoriali e linguaggi contemporanei, mantenendo uno sguardo lucido, personale e autentico sulla realtà.

