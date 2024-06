Il PalermoCoroPop canterà mercoledì 19 Giugno alle 21:00 all’EcoMuseo Urbano di Palermo in via Messina Marine 14, nel centenario della nascita di Danilo Dolci.

Il concerto, dal titolo “Innamorarsi della Libertà”, sarà dedicato alla rivoluzione non-violenta per la quale Danilo Dolci combatteva in Sicilia, non accettando mai la distinzione fra predicare e agire e, all’occorrenza, pagando di persona con il carcere.

Danilo Dolci, poeta , filosofo, sociologo, attivista militante fu anche un importante educatore, le cui dottrine pedagogiche hanno a tutt’oggi largo seguito fra i formatori di tutto il mondo.

Il coro

Il PalermoCoroPop nasce nel 2015 sotto la direzione della maestra Francesca Martino e la collaborazione del chitarrista Gaspare Perricone. Dal 2018 si è avvalso della collaborazione dei maestri Giovan Battista Evola (fisarmonica) e Paolo Romano (chitarra), e dal 2022 dei maestri Tobia Vaccaro (chitarra) e Francesco Farinella (fisarmonica) e di Tommaso Martino (percussioni), Bruna Perraro (flauto traverso) e Giuseppe Viola (sax) nonché delle voci soliste delle cantanti Deli Maria Scimone e Bruna Perraro e delle attrici Elena Pistillo e Consuelo Lupo. La sezione femminile del coro ha inoltre preso parte al progetto teatrale “Il labirinto di Ecuba”, di e con Patrizia D’Antona, portato in scena nel 2018 presso il Teatro di Salemi (TP), il Teatro/Chiesa di Quaroni di Gibellina (TP) e presso Palazzo Riso.

Il nucleo originario, composto da circa 20 elementi, è cresciuto negli anni successivi ed attualmente è composto da 32 elementi tra soprani, tenori, mezzosoprani e contralti. Il repertorio del PalermoCoroPop spazia dalle laudi filippine ai mottetti cinquecenteschi di Giovanni Pierluigi da Palestrina, da Vivaldi, alle ballate popolari italiane, ai canti tradizionali siciliani e sardi fino alle espressioni musicali più contemporanee, con brani di Leonard Cohen, Bob Dylan, John Lennon, Ennio Morricone.

Centrale nelle proposte musicali del PalermoCoroPop è sempre stato l’impegno sociale.





Luogo: EcoMuseo Urbano di Palermo, via Messina Marine , 14, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 19/06/2024

Data Fine: 19/06/2024

Ora: 21:00

Artista: PalermoCoroPop

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.