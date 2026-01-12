Il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala ospita il Teatro dei Pupi.

Nella sala conferenze “Maria Luisa Famà”, sabato 17 gennaio alle ore 17, approda lo spettacolo scritto e realizzato dall’Associazione Culturale “Finestre sul Mondo” dal titolo “Le ultime ore di Matteo Messina Denaro”, una rappresentazione attraverso il teatro siciliano di figura “per eccellenza” che è l’opera dei pupi, a tre anni di distanza dall’arresto del super boss della mafia.

Un lavoro nato come possibile strumento educativo e di riflessione soprattutto per le nuove generazioni, con un linguaggio semplice ma efficace, in grado di raggiungere qualsiasi pubblico.

La rappresentazione vede protagonista la secolare storia dei pupi in Sicilia, ma si fonde con la modernità, attraverso la rappresentazione e la trasmissione di immagini video, per consentire ai giovanissimi di poter apprendere la storia anti mafiosa del nostro Paese, promuovendo così una cultura della solidarietà e dell’antimafia.

“Ospitiamo volentieri l’evento – dice la direttrice del Parco, Anna Occhipinti – per contribuire ad alimentare un forte sentimento di adesione alla cultura della legalità, celebrando la migliore storia del nostro Paese, il bello e il giusto”.

