Al via i raduni e gli allenamenti delle Nazionali di Sicilia e Corsica,

che si sfideranno in occasione della Sikelia Cup il prossimo 10 giugno

alle 18 presso lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. A fare da

cornice per la preparazione atletica dei giocatori convocati dalla

Sicilia FA e dalla Squadra Corsa, nonché per gli incontri istituzionali

previsti per i prossimi giorni, saranno i comuni dell’Ente Parco delle

Madonie. I giocatori sono già arrivati a Cefalù, dove saranno ospiti

fino a sabato, e stanno già svolgendo gli allenamenti nei campi di

calcio di Pollina e Collesano. A Castelbuono e Petralia Sottana si

svolgeranno invece gli incontri istituzionali con massime autorità della

Corsica e della Sicilia.

«L’iniziativa calcistica che vede coinvolto il Parco delle Madonie,

attraverso l’accordo di partenariato sottoscritto – afferma il

commissario straordinario dell’ente Parco delle Madonie, Salvatore

Caltagirone – non ha solo grande valenza sportiva ma, racchiude in sé,

aspetti molteplici che generano forme espressive di alta rappresentanza

territoriale e identità nazionale, in cui lo sport diventa figura di

pace e di accoglienza. Questo torneo coinvolge e appassiona, perché

rappresenta quel binomio socio-culturale, il cui meccanismo s’innesta in

un campo di calcio. Al termine della competizione tra le due grandi

squadre calcistiche, il trofeo sarà, al tempo stesso, il simbolo di una

vittoria gioiosa sul campo da gioco e di un legame che con spirito

agonistico, unisce la Sicilia e la Corsica».

Le conferenze stampa di presentazione del partenariato tra Ente Parco

delle Madonie e Sicilia Fa e quella di avvio dei ritiri e degli

allenamenti, organizzata lo scorso 5 giugno, si sono svolte proprio

all’interno della sede dell’Ente a Petralia Sottana.

«Queste due Isole, le potremmo definire una sorta di eden per le specie

in esse presenti, per gli scenari di incommensurabile bellezza che hanno

creato aree protette e, gli abitanti, nel tempo, sono diventati custodi

di culture che nonostante la diversità, integrano lo sviluppo delle loro

genesi. Guardiamo – continua Caltagirone – a questo “calcio” d’inizio,

come spettatori attenti e curiosi, per cogliere l’assist più bello e

trasformarlo in goal. In quel caso, dopo la fatica, la vittoria per

ciascuno di noi, sarà ancora più bella, perché sono stati generati

legami tra popoli e nessuna diversità è scesa in campo».

L’appuntamento per la Sikelia Cup è alle 18 a Caltanissetta. Nel sito

della Sicilia Football Association sono già disponibili i biglietti: 5€

in curva, 10 € in tribuna. Sarà possibile acquistarli all’ingresso dello

stadio il giorno della competizione.

«A pochi giorni dalla Sikelia Cup – conclude Gaetano Rizzitello,

assessore allo Sport del comune di Petralia Sottana – il nostro in bocca

al lupo va alle due rappresentantive che rappresentano l’identità di due

isole, la Sicilia e la Corsica, separate da chilometri di mare ma vicine

nell’orgoglio e nell’identità che li contraddistingue. Che sulle Madonie

si parli di calcio non è una novità, ma che si parli di questo calcio è

importante perché ci porta in una vetrina internazionale di notevole

importanza. Ospitare a Petralia Sottana, nella sede dell’Ente Parco

delle Madonie, emblema della nostra identità naturalistica, un meeting

tra due parchi naturalistici come quello delle Madonie e della Corsica

ci rende pieni d’orgoglio, che questo evento possa essere un trampolino

di lancio per nuove opportunità».

