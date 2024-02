Il 9 e 10 febbraio all’NH Hotel di Palermo l’VIII congresso nazionale della SIMREG (Società Italiana Medicina Respiratoria in Età Geriatrica)







Palermo, 7 febbraio 2024. Torna a Palermo il principale appuntamento scientifi¬co nazionale dedicato alla medicina respiratoria in età geriatrica organizzato dalla SIMREG. L’evento si terrà all’NH Hotel nei giorni 9 e 10 febbraio 2024.

“La SIMREG è nata negli anni ‘90 con la fi¬nalità di accendere i riflettori sulla complessità dell’anziano respiratorio- ricorda il presidente del congresso Nicola Scichilone. – L’intuizione dei fondatori di allora fu l’esigenza di un approccio multidisciplinare e multidimensionale alle patologie respiratorie nelle fasce di età più avanzata, che presentano peculiarità e speci¬ficità uniche connesse all’invecchiamento. Lo scopo dell’evento che si svolgerà a Palermo è quello di condividere i diversi patrimoni di esperienze e competenze chiamando al confronto esperti riconosciuti di malattie dell’apparato respiratorio e di altre discipline specialistiche, nonché i Medici di Medicina Generale e le altre ¬gure professionali che a vario titolo, ma con pari responsabilità, condividono la gestione del paziente anziano “complesso”.

Il Congresso si avvarrà della partecipazione di relatori nazionali, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti un aggiornamento in un settore, quello della medicina respiratoria geriatrica, in costante espansione. L’evento si articolerà in sessioni che faranno il punto su argomenti di emergente interesse, e ampio spazio sarà dedicato alla presentazione di hot topics da parte di relatori di rilievo nazionale.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.