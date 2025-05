Domenica 18 maggio, alle ore 18.00, al Teatro Sollima il concerto “Tango Story” di Fabrizio Mocata chiude la prima parte della XXV stagione dell’Accademia Beethoven

Domenica il Teatro Sollima di Marsala ospiterà “Tango Story”, il concerto del pianista e compositore Fabrizio Mocata, evento che segna la fine della prima parte della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Marsala, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dall’Assessorato Regionale Sport, Turismo e Spettacolo, rappresenta un momento di alta valorizzazione culturale, reso possibile grazie all’impegno del direttivo dell’Accademia Beethoven e del suo presidente, il Maestro Lo Cicero, figura storica della musica internazionale.



Fabrizio Mocata porterà sul palco un viaggio musicale della durata di 75 minuti, tra tango, jazz e rielaborazioni liriche, in un programma che riflette la sua straordinaria versatilità artistica. Si parte con “Nei cieli bigi”, una rivisitazione di un tema pucciniano, per poi immergersi nel tango contemporaneo con brani originali come “Tango Tano” e “Charlestonga”, composizioni che mostrano la sua capacità di fondere ritmi tradizionali con influenze moderne. Seguirà “Est side Story”, un omaggio alle sonorità newyorkesi, e “I love you” di Cole Porter, riletto con una sensibilità jazzistica.







Uno dei momenti più attesi sarà la rielaborazione di “La donna è mobile” di Verdi, dove Mocata dimostra come il linguaggio operistico possa dialogare con il tango. Il pubblico potrà poi lasciarsi trasportare dalla malinconia di “Por una cabeza”, il celebre brano di Carlos Gardel, e dalla vivacità ritmica di “Caravan” di Juan Tizol, prima di approdare al capolavoro di Astor Piazzolla, “Libertango”. Chiuderanno il concerto due pezzi originali: “Cruzando Aguas”, brano che gli è valso la nomination ai Latin Grammy 2024, e “Milonga a la turca”, un tributo a Mozart che unisce eleganza classica e passione sudamericana.



Mocata è un artista internazionale che ha fatto della contaminazione la sua cifra stilistica. Nato a Mazara del Vallo, formatosi al Conservatorio Cherubini di Firenze e poi affermatosi tra New York e Buenos Aires, la sua carriera spazia dal jazz al tango. Vanta collaborazioni prestigiose come quella con il batterista Paul Wertico (sette volte Grammy Award) e l’armonicista Franco Luciani, con cui ha pubblicato l’album “Tangos Cruzados”, candidato ai Latin Grammy. Ha portato la sua musica in teatri come il Royal Opera House di Muscat e il Teatro Maipo di Buenos Aires, e il suo stile, definito “Swango”, fonde improvvisazione jazz e profondità tanguera in un linguaggio unico. L’evento di domenica non è solo un concerto, ma la sintesi di un percorso artistico che ha visto Mocata esibirsi in festival internazionali e collaborare con grandi nomi della musica, dal tenore Fabio Armiliato alla leggenda cubana Omara Portuondo. La sua capacità di unire tradizione e innovazione lo rende uno degli interpreti più interessanti del panorama musicale contemporaneo.







La XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven si conferma così un punto di riferimento culturale in Sicilia, grazie a una programmazione di qualità e alla capacità di attrarre artisti di livello mondiale. «Siamo felici di chiudere questa prima parte della stagione con un musicista del calibro di Mocata», ha dichiarato il Maestro Lo Cicero, «un artista che rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo e che incarna perfettamente lo spirito della nostra accademia: passione, ricerca e condivisione della bellezza musicale». Un’occasione da non perdere per immergersi in una serata di emozioni, tra le note di un pianista che ha fatto della musica un ponte tra culture e stili. Biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro Sollima domenica 18 maggio a partire dalle ore 16.00. Per informazioni contare il Maestro Lo Cicero (Tel. 3206905330).



La XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, dopo la pausa estiva, tornerà al Teatro Sollima con un ricco cartellone e sette nuovi imperdibili appuntamenti in programma. L’Accademia Beethoven continua a regalare emozioni in musica.



Alberto Di Paola



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.