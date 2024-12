Standing ovation del pubblico adulto per i bambini e ragazzi del Piccolo Coro Città di Taormina, che ieri sera, 26 dicembre 2024, si sono esibiti per il 16esimo anno consecutivo nel tradizionale Concerto di Natale nella sala A del Teatro Palazzo dei Congressi di Taormina.

Vestiti di rosa e bianco, gli oltre 60 piccoli dai 4 ai 14 anni- diretti dall’impeccabile Maestro Ivan Lo Giudice- hanno aperto il concerto con “Buon Natale in allegria” e proseguito con altri classici brani del Natale come Bianco Natale (White Christmas), Gioia nel mondo (Joy to the world), il Natale arriva in città (Santa Claus is coming to town), Santa Notte (Silent Night), Happy Xmas.

In scaletta anche Heal the world, Aria sulla quarta corda, Lo scriverò nel vento, Caro Gesù bambino, Resterà con te e tanti altri.

La serata è stata presentata da Laura Lo Re e Anna Maria Raccuja.

Presenti anche le autorità civili e religiose, e in particolare l’Amministrazione comunale di Taormina.

Emozionato ed orgoglioso dei suoi ragazzi, il Maestro Ivan Lo Giudice, che ha avviato il progetto del Piccolo Coro ormai ben sedici anni fa, quando lui stesso aveva soli 18 anni.

“Sempre più fiero dei miei piccoli grandi cantanti- dichiara- Si può dire che sono cresciuto insieme a loro. In questi anni con i diversi coristi che si sono succeduti nella tradizione del nostro coro di voci bianche, abbiamo lavorato tutti insieme sia sulla tecnica vocale che sulla presenza scenica, senza mai dimenticare di divertirci anche. La nostra forza, però, è senza dubbio, l’armonia e l’unione, e le relazioni autentiche e simbiotiche che si sono create tra i ragazzi, e tra me e loro”.

“I colori delle voci bianche sono tanti- aggiunge- e possono avere diverse sfaccettature, anche se detta così sembra un ossimoro- racconta il Maestro Lo Giudice, sorridendo- La voce infantile ha infatti diverse potenzialità, così come tanti sono gli stili di canto e le modalità per far cantare un coro. Proprio durante il concerto, attraverso un gioco con il pubblico, il coro ha dimostrato con il brano “Din don dan” (la versione italiana del classico natalizio Jingle Bells), in quanti modi un brano può essere eseguito. Il Piccolo Coro Città di Taormina ha dimostrato, soprattutto negli ultimi tempi, di saper cantare qualsiasi genere di brano, suscitando nel pubblico diverse emozioni”.

Ed effettivamente, il Piccolo Coro Città di Taormina- specie negli ultimi anni- ha collezionato esperienze di successo. Tra le altre, nel giugno 2018, si è esibito per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione di TAOBUK, festival internazionale del libro, e nel 2022 ha ricevuto il premio ACR NAXOS per l’impegno sociale, oltre che musicale, che l’attività ricopre. Ha partecipato, nel tempo, ad opere liriche quali Tosca e Carmen, svariati festival e raduni rivolti alla coralità. È inoltre Coro Telethon per il coordinamento di Catania.

A Taormina, nella città in cui è nato e continua la sua attività, è stato ed è coinvolto, per l’ennesimo anno, negli eventi natalizi: ha accompagnato con il canto l’evento inaugurale e l’accensione dell’albero di Natale lo scorso 7 dicembre in Piazza IX Aprile, mentre sabato 14 dicembre ha affiancato la Catania Philarmonic Orchestra durante il concerto omaggio ad Ennio Morricone presso il Pala Congressi.

Gli appuntamenti per i concerti dal vivo del 2025 sono già in definizione ma il Piccolo Coro è già pronto con tantissime iniziative di rilievo tra cui la potenziale uscita di alcuni brani inediti scritti appositamente per il coro di voci bianche della perla dello Jonio.

