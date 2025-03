Davide Giallongo, pizzaiolo e proprietario di Mazzini60, conquista un prestigioso riconoscimento entrando a far parte di CHIC – Charming Italian Chef. Con il suo ingresso Giallongo entra a far parte di un’esclusiva associazione che riunisce un centinaio di grandi professionisti, tra cui oltre cinquanta stelle Michelin, che propongono una cucina creativa nel rispetto delle materie prime di cui è ricco il nostro Paese.







“Ritirare questa targa ed entrare a far parte di questa associazione per me è un piacere e un onore, significa che stiamo lavorando bene”, dichiara Davide Giallongo. Tradizione e originalità, sono queste le due parole d’ordine che ruotano attorno alla filosofia di Mazzini60. Per Davide la pizza è infatti sinonimo di leggerezza e gusto, mentre le materie prime utilizzate sono per lo più a Km 0 con un menù che si basa su prodotti stagionali. Una selezione di pizze, dunque, che si rinnova continuamente. Giallongo studia periodicamente abbinamenti nuovi, creando connubi equilibrati tra tradizione e prodotti di stagione, in perfetta linea con il progetto di Chic.





L’associazione mira, tra le altre cose, a creare una guida per un consumo sostenibile delle risorse naturali che comprende: l’acquisto etico e responsabile di materie prime, la riduzione e il riutilizzo degli scarti di lavorazione e il rispetto delle tradizioni locali. “Far parte di una comunità che raggruppa i migliori chef italiani, stellati e non, e poter confrontarsi con loro, è sicuramente una grande opportunità. – continua Davide – Tutto questo mi rende estremamente orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto e mi spinge a dare sempre il massimo”.

