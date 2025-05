Catania – Emozione e gratitudine hanno segnato l’ultima assemblea del Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” di Catania, dove gli studenti e il corpo docente hanno salutato Nourdine Tbibi Scarabelli, figura emblematica di impegno, visione e leadership studentesca. Con la conclusione del suo percorso scolastico, Nourdine lascia un’impronta profonda nella vita dell’istituto, riconosciuto da tutti non solo per il suo brillante rendimento, ma soprattutto per il suo ruolo attivo e carismatico come rappresentante degli studenti.

Durante il suo discorso di commiato, pronunciato con il megafono in mano – simbolo delle tante battaglie condotte in prima linea – ha saputo unire emozione, determinazione e senso del dovere, in uno stile che lo ha sempre contraddistinto: autentico, incisivo e coinvolgente.





«Essere rappresentante significa esserci, ascoltare, mediare, prendersi responsabilità anche quando sarebbe più comodo voltarsi dall’altra parte», ha affermato davanti a una platea attenta e commossa.

Le sue parole hanno assunto i toni di un vero manifesto di leadership giovanile, un invito a non restare spettatori ma a diventare protagonisti della propria esperienza scolastica e cittadina. Ai più giovani, Nourdine ha rivolto un messaggio chiaro e appassionato:





«Partecipate. Non lasciate che siano sempre gli altri a decidere per voi. Non abbiate paura di mettervi in gioco, di candidarvi, di lottare per un’idea. Perché ogni cambiamento, anche il più piccolo, nasce da qualcuno che ha avuto il coraggio di alzare la mano e dire: “Io ci sto.”»

Il suo impegno non si è fermato ai confini della scuola: anche come rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti, Nourdine ha saputo portare la voce dei suoi compagni nei contesti decisionali più alti, contribuendo con serietà e concretezza ai dibattiti sull’istruzione, l’ambiente e i diritti studenteschi.

Un esempio di cittadinanza attiva, che continuerà a essere punto di riferimento per chi, dopo di lui, sceglierà di “esserci”.



Luogo: Scuola , CATANIA, CATANIA, SICILIA

